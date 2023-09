Arezzo, 05 settembre 2023 – Sono iniziati oggi i lavori per la riqualificazione di piazza Canevaro a Terranuova, con il restauro delle mura e la creazione di un museo diffuso. La durata dell’intervento è di un anno circa. “Con un finanziamento comunale di 800 mila euro e un cofinanziamento regionale di 200 mila euro – ha detto il Sindaco - interveniamo su piazza Canevaro con una riqualificazione totale, non solo delle mura ma anche dell’area attualmente destinata a parcheggio. La scelta di procedere con un intervento così rilevante, in una delle zone storiche più importanti del nostro territorio, è stata condivisa con l’intero Consiglio Comunale con l’obiettivo di valorizzare l’intera area del capoluogo. L’intervento ha ricevuto il pieno consenso della Soprintendenza”.

Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione della piazza è suddiviso in quattro interventi complementari, ovvero: progetto esecutivo relativo alla torre di sud-ovest; recupero delle mura e del torrino; museo diffuso del Castel Santa Maria; riqualificazione complessiva di piazza Canevaro. In particolare, è previsto il completamento degli interventi sulla torre di San Luca con il tamponamento delle bucature con infissi a filo ferro e la realizzazione di un nuovo corrimano più sicuro sul lato esterno di ognuna delle quattro rampe di scale e lo spostamento all’interno delle quattro rampe esistenti; l’intervento di restauro e pulitura delle mura e del torrino, con il loro consolidamento. L’intervento sul torrino prevede la realizzazione, reversibile, al piano terra del sollevamento del pavimento, attualmente in terra battuta, di un solaio a cupolex, massetto e pavimento in legno, il rifacimento dell’infisso di ingresso in metallo e vetro, della finestra al primo piano e l’impermeabilizzazione della copertura.

“Il progetto di riqualificazione della piazza Canevaro – ha aggiunto il Sindaco - prevede il mantenimento di una porzione di area a posteggio, posta a debita distanza dalle mura, necessaria per garantire la corretta fruibilità del centro storico anche in relazione alle attività commerciali in esso insediate. Il progetto complessivo consente di raggiungere l’obiettivo del recupero della fruibilità e della vivibilità della piazza garantendo ampi spazi pedonali e allo stesso tempo offrendo adeguati spazi di sosta ben integrati. In quest’ottica si è ritenuto quindi fondamentale garantire, anche attraverso l’arredo urbano e la posa in opera di opportune piantumazioni, adeguate condizioni per fruire delle mura urbane e del torrino angolare”. In merito al museo diffuso cittadino lo scopo è quello di favorire la conoscenza della città attraverso i quartieri, gli spazi pubblici e i luoghi di culto, mediante una applicazione web ottimizzata per smartphone. Nella torre di San Luca in piazza Canevaro, nella piazza stessa e nella torricella, verrà curato l’allestimento di un percorso multimediale attraverso i vari piani che illustri la storia di Castel Santa Maria e delle Terre Nuove valdarnesi.