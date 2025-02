Terranuova. Gli eventi per l'8 marzo

Arezzo, 26 febbraio 2025 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo, il Comune di Terranuova Bracciolini si fa promotore di un programma di iniziative per celebrare le conquiste delle donne ed invitare tutta la comunità a riflettere su temi come la solidarietà, la memoria storica ed il potere della cultura come strumento di cambiamento. Tre appuntamenti con la partecipazione di diverse associazioni: uno spettacolo di teatro, un laboratorio creativo per i più piccoli ed un incontro con la scrittrice Paola Tellaroli. Si parte il prossimo venerdì 28 febbraio alle ore 21 all'Auditorium Le Fornaci con la commedia in vernacolo fiorentino in tre atti “Per disgrazia ricevuta” di Mario Marotta, uno spettacolo il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS).

“Il ricavato della serata - ha detto ieri in conferenza Fernanda Bianchi, Presidente di ANDOS - sosterrà le attività dell'associazione, che dal 2012 è un punto di riferimento fondamentale per le donne del Valdarno nel lungo percorso di cura e recupero dopo il tumore al seno, contribuendo all'acquisto di un demografo per il tatuaggio del capezzolo, uno strumento di grande valore simbolico e terapeutico. Un gesto concreto che testimonia come la cultura e la solidarietà possano intrecciarsi per dare speranza e sostegno”.

Sabato 8 marzo alle 10.30 alla Biblioteca dei Ragazzi di via Adige, si svolgerà invece il laboratorio creativo “(In)solite storie: costruiamo il nostro libro!”. Un'opportunità per avvicinare i bambini e le bambine dai 6 anni in su al mondo della lettura e della scrittura attraverso la realizzazione di storie pop-up. Con Barbara Lachi e Indre Rakauskaite. Il pomeriggio alle 16.30 in Sala del Consiglio sarà il momento di un incontro intenso e significativo. Paola Tellaroli, vincitrice del Premio Pieve Saverio Tutino 2023, presenterà il suo libro “Tutta la polvere del mondo in faccia. Quando guarire è un atto collettivo”, un'opera che esplora la forza della memoria collettiva, in un viaggio di guarigione che coinvolge l'intera comunità. L'autrice dialogherà con Natalia Cangi, direttrice della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, il cui lavoro instancabile nel raccogliere e custodire le memorie quotidiane ha dato voce a innumerevoli storie che meritano di essere ascoltate.