Terranuova e Foiano tentano l’allungo decisivo

AREZZO

Torna in campo l’Eccellenza per il secondo turno di questo 2024, il primo infrasettimanale. Appuntamento alle 14,30 con una classifica che ha cambiato aspetto dopo domenica scorsa anche se il primato ovviamente resta ben saldo nelle mani del Siena. I bianconeri tornano in campo dopo il turno di riposo con 12 punti di margine sulla nuova seconda della classe, il Terranuova Traiana, in attesa di affrontare la Fortis Juventus. Per il Terranuova Traiana, intanto, alle 14.30 trasferta in casa dell’Audax Rufina. I ragazzi di Becattini stanno vivendo davvero un ottimo momento grazie anche alle recenti vittorie tra campionato e Coppa. Per i biancorossi un avversario che sta cercando di uscire dalle zone calde della classifica, puntando sula verve di Privitera (nella foto), Sacconi e compagni per proseguire la serie di risultati utili ma soprattutto confermando la tenuta difensiva che vanta solo 9 gol al passivo, miglior retroguardia del girone B di Eccellenza. Per la Castiglionese appuntamento tra le mura amiche contro la Sinalunghese.

Per i ragazzi di Fani obiettivo ripartire dopo il passo falso registrato nell’ultimo turno. L’avversario è ostico come non mai per Falomi e i viola visto che i senesi inseguono un posto sul trenino playoff con un solo punto di ritardo sulla Castiglionese, ma soprattutto con una classifica che parla di sette formazioni in appena quattro punti, dal secondo all’ottavo posto in graduatoria. La Baldaccio Bruni di Baldolini sarà di scena tra le mura amiche contro l’Asta. Due formazioni divise da soli tre punti in classifica con i biancoverdi in vantaggio. La Baldaccio prova ad allungare e arrivare nella colonna sinistra della classifica. Per il Foiano appuntamento allo stadio dei Pini, con calcio di inizio alle 14.30, contro la Lastrigiana. Per gli amaranto di Zacchei, reduci dal successo nel turno precedente, sfida per provare a salire ancora nella zona playoff visto che il Terranuova è distante solo tre lunghezze. Osserverà un turno di riposo la Rondinella Marzocco.