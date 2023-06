Terranuova diventa museo diffuso Una App indica percorsi e storia

di Maria Rosa Di Termine

Un milione di euro per trasformare Terranuova in un museo diffuso, riqualificare piazza Canevaro e restaurare le mura storiche, uno dei simboli architettonici identitari della patria del celebre umanista Poggio Bracciolini. Prosegue senza pause l’opera di valorizzazione della città iniziata nel 2019 dal restauro della torre angolare, intitolata a San Luca, costato 300 mila euro e finanziato con fondi del bilancio comunale. Adesso l’amministrazione ha dato il via libera alla gara per terminare il progetto che può anche contare su uno stanziamento di 200 mila euro ottenuti dal municipio nell’ambito del bando regionale "Città Murate" per il recupero e la promozione di edifici culturali di pregio e valore storico. Oltre a completare il remake delle mura e del torrino, che verranno ripuliti e consolidati tornando all’originario splendore, verrà realizzato un autentico e innovativo polo museale a cielo aperto e in diversi angoli dell’abitato così da far conoscere in un itinerario attraverso quartieri, spazi pubblici, luoghi di culto e fortificazioni la cittadina valdarnese. E un ruolo importante, che unisce passato, presente e futuro, sarà giocato dal web perché una App per smartphone e tablet, ma utilizzabile anche sul computer, permetterà ai visitatori di rendersi conto ancor prima di raggiungere il borgo poggiano quanto si apprestano ad ammirare di persona interagendo con il nuovo museo. La piccola torre di piazza Canevaro ospiterà il centro visita dove si potranno noleggiare tablet, ottenere le informazioni necessarie e, grazie ad un QR code reperito dai siti delle quattro porte, connettersi al portale internet che regola il percorso. E sempre nello stesso spazio, nella torre di San Luca e nella torricella si provvederà ad allestire un viaggio multimediale che ripercorre ai vari livelli la storia di Castel Santa Maria e delle Terre Nuove valdarnesi, partendo delle famiglie feudali del territorio e dall’avvento della Repubblica Fiorentina per poi concentrarsi sulla fondazione e le caratteristiche geometriche dei nuovi insediamenti fino a tracciare un identikit degli abitanti che li hanno popolati.

Dal virtuale al reale con i percorsi nel cuore cittadino in gran parte accessibili a tutti visto che quasi ogni palazzo è dotato di ascensore. Chi utilizzerà l’applicazione potrà approfondire la conoscenza leggendo i codici QR, collocati su autoportanti o targhe in acciaio vicino agli immobili e aprire sul dispositivo le relative schede.