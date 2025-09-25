Terranuova Bracciolini: modifiche al servizio di raccolta rifiuti in occasione della Festività del Perdono

Arezzo, 25 settembre 2025 – In occasione della Festività del Perdono (che si svolgerà dal 26 al 30 settembre), Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di igiene urbana nel comune di Terranuova Bracciolini.

Tutte le variazioni sono state concordate dal gestore con l’Amministrazione comunale con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. In particolare saranno anticipate le raccolte di Sabato 27 (multimateriale), domenica 28 (organico), lunedì 29 settembre (multimateriale).

Gli utenti del capoluogo dovranno esporre il rifiuto la sera prima, tra le ore 23 e le ore 1, poiché il ritiro sarà effettuato a partire dall’una di notte insieme al servizio di pulizia delle strade. Il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 1° ottobre con l’esposizione del mastello grigio entro le ore 8.

Le utenze non domestiche del centro potranno esporre il rifiuto organico, carta e indifferenziato nella notte di sabato, domenica, lunedì e martedì entro e non oltre le ore 1. I rifiuti saranno ritirati con il servizio previsto durante la notte. Negli altri giorni compresi nelle festività del Perdono i servizi di ritiro porta a porta saranno regolari.

Le postazioni ad accesso controllato di viale Piave, via S. Tito (lato piazzale San Francesco e parcheggio), piazza Trento e piazzale San Francesco saranno rimosse. Gli utenti del centro storico potranno conferire i rifiuti alle postazioni che saranno presenti in via Ville (incrocio con viale Piave), via Concini (incrocio con piazza Trieste), via Fazia (incrocio via 22 Luglio, presso stand Avis) e piazzale San Francesco (via Isonzo, primo tratto lato sinistro).

Il centro di raccolta di Loro Ciuffenna resterà a disposizione dei cittadini negli orari di apertura. Sei Toscana confida nella collaborazione degli utenti per queste variazioni del servizio al fine di agevolare il lavoro degli operatori e garantire il ritiro dei rifiuti nel rispetto del decoro urbano.

Per qualsiasi informazione si ricorda che è a disposizione degli utenti il Numero Verde 800 127 484 e il sito www.seitoscana.it.