Terranuova, 4 minuti di gloria per Cardo a Livorno: un regalo per i 17 anni oltre il ko

Una domenica speciale, quella all’Ardenza, per Davide Cardo. Il giovane centrocampista ha esordito in serie D al 41’ del secondo tempo al posto di Massai nella partita con il Livorno allo stadio Picchi. In una giornata da dimenticare per il Terranuova Traiana, persa 5-0, il talento classe 2007 è riuscito comunque a mettersi in mostra. Davide, che oggi compie 17 anni, ha fatto un doppio salto dall’Under 17 che nella scorsa stagione ha preso parte al campionato regionale Allievi. Cardo ha fatto tutto il percorso della scuola calcio e del settore giovanile.

Arrivato alla Terranuovese a 5 anni, ha scalato tutti i gradini del club, con cui ha vinto il campionato provinciale giovanissimi 2021-22, fino ad alternarsi nella stagione scorsa tra Allievi e Juniores regionali, venendo spesso aggregato in prima squadra, con la quale ha esordito poco più che sedicenne lo scorso agosto in amichevole.

"Davide è una giovane leva del nostro vivaio – ha spiegato il direttore generale Simone Finocchi – oltre alla soddisfazione nel vederlo in pianta stabile in prima squadra, c’è l’impegno profuso dalla nostra società nel potenziare ancora di più la scuola calcio e il settore giovanile, formando in casa, tra mille difficoltà, i nostri calciatori: è un processo che abbiamo avviato e che intendiamo potenziare in futuro".

Nel frattempo è arrivata la convocazione in rappresentativa di serie D per Christian Iaiunese, capocannoniere biancorosso. L’attaccante classe 2006, 11 presenze in Serie D e 5 gol fatti, è stato convocato a Roma da Giuliano Giannichedda al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti per una gara amichevole.

Francesco Tozzi