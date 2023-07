Terranuova, 150mila euro per un nuovo sistema di ventilazione meccanica nella scuola dell'infanzia

Un nuovo sistema per la ventilazione meccanica controllata all’interno della scuola dell’infanzia Italo Calvino di Terranuova, per un investimento complessivo di 150mila euro. I lavori inizieranno domani e dureranno circa 45 giorni. Un impegno, che come ha ricordato il sindaco Chienni, era stato assunto e che sarà portato a termine. "È importante intervenire per migliorare il comfort e il benessere degli alunni e di tutto il personale che se ne prende cura quotidianamente – ha detto - Grazie a questo sistema sarà garantito il ricambio continuo dell’aria nei locali scolastici, cosa che incrementerà ulteriormente la salubrità degli ambienti. L’importo per eseguire i lavori – ha aggiunto – è finanziato con risorse del bilancio comunale, un investimento che conferma l’attenzione verso il mondo della scuola, risorsa preziosa della nostra comunità". I lavori consistono nell’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata nelle dieci aule che ospitano le sezioni e negli altri cinque locali della struttura. Ciò permetterà di aspirare aria esterna e reimmetterla all’interno, consentendone un constante ricambio. "Dopo le problematiche causate dal Covid-19 – ha detto la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Denise Ciancio Paratore – decisi di presentare in consiglio comunale una proposta nella quale invitavo l’amministrazione a valutare un’eventuale installazione di un sistema di purificazione dell’aria. Oggi che i lavori prendono il via non posso che ringraziare, con grande felicità e soddisfazione, il sindaco e la giunta per averla accolta con interesse e con grande spirito di collaborazione, rendendola un intervento per il bene di tutta la comunità scolastica e non solo". Soddisfazione per l’intervento è stata espressa anche dalla consigliera del gruppo del Movimento Ecologista Terranuova e da Leonardo Ciarponi, capogruppo del Partito Democratico.