"Tenti, so’ Benigni": la città piange Enzo Il legame con l’attore, il ricordo degli amici

"Tenti, Tentaccio: so’ Robberto": è il dicembre 1997, la notte del Politeama, la notte della prima della "Vita è bella". Benigni arriva con l’auto di Cecchi Gori davanti al cinema, incrocia con lo sguardo Enzo Tenti e lo chiama. "Vediamoci, no?". E lui asciutto: "Ma vedi come sei ridotto dentro quell’auto". Un ricordo impresso nella mente di tanti, insieme al suo racconto, la foto di un carattere aretino indelebile: e che già manca a tutti.

Perché Enzo Tenti è morto e ieri parenti e amici gli hanno detto addio. Il legame con l’attore veniva da lontano, conosceva bene anche i genitori, nella loro C.Fiorentino. E a lui Benigni si sarebbe rivolto per trovare la famosa bici del film, quella della picchiata in piazza Grande. Lui, l’uomo delle bici: prima da ex corridore e poi da commerciante del settore. Ma anche l’uomo dell’impegno politico netto. Il giorno dopo l’addio tanti suoi amici lo ricordano con commozione in tutti e due i ruoli. "Era una grande promessa del ciclismo, percorso che dovette abbandonare per il lavoro, ne aveva bisogno la famiglia. Dipendente modello del Comune, apprezzatissimo. La passione del ciclismo non finì mai: inventò anche il circuito in notturna per le feste dell’Unità, lavorò per portare qui la Tirreno e il Giro d’Italia". E poi la politica. "E’ stato un uomo di sinistra, un comunista. Un fervente antifascista, nemico di tutte le ingiustizie, difendeva le sue idee a volte con veemenza ma con rispetto per amici, compagni, la sua comunità".

Poi il legame con Benigni, le serate all’Aurora. E ancora la bici, "nei negozi di via Montegrappa e poi di via Mincio, anche col restauro di quelle d’epoca". E naturalmente la famiglia, "la moglie Olga, i figli Anna e Alfredo". E l’invito finale. "Ciao Enzo, continua a pedalare".