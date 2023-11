Tenti parla di Tangentopoli

Dalla storia del Novecento e delle dottrine politiche, alla sociologia, dalla geopolitica, alla sostenibilità energetica fino all’economia e alla comunicazione. È un viaggio nell’educazione civica, per comprenderne la sua importanza nella formazione di cittadini consapevoli e attivi, quello promossa dall’associazione "Tra Tevere e Arno", presieduta da Stefano Tenti. Venti gli appuntamenti proposti agli studenti alcuni dei quali già tenuti in Fraternita e nei vari istituti che hanno deciso di prendere parte a questo importante progetto. Un’avventura che si snoderà per tutto l’anno scolastico e che dà la possibilità a tutti di immergersi nell’educazione civica per comprenderne la sua importanza nella formazione di cittadini consapevoli e attivi. Gli incontri sono rivolti agli alunni del triennio delle scuole superiori, agli insegnanti, agli universitari e a chiunque fosse interessato alla vita politica, sociale ed economica. Venti gli appuntamenti con altrettanti relatori di eccezione, aretini, che si sono dimostrati big ognuno nel proprio campo. Tra i prossimi appuntamento: il 29 novembre "Dal boom economico a Tangentopoli" con Stefano Tenti, aperto anche al pubblico; 5 dicembre "Le trasformazioni politiche e istituzionali negli ultimi 40 anni ad Arezzo" con Claudio Repek.