Rapina il fratello e tenta anche di ammazzarlo

Arezzo, 4 novembre 2023 – Si scaglia con il bastone e il martello contro il fratello per rapinarlo di tutto. Minuti di follia in un appartamento nel quartiere Saione ad Arezzo. Dissapori in famiglia, questo sarebbe il movente di una notte che poteva trasformarsi in tragedia. "Aiutatemi, mi sta uccidendo". Sono le grida del fratello che nella serata di lunedì risuonano nella strada a due passi dal centro storico. Un vicino è il primo a lanciare l’allarme al 112: "Venite, c’è un’aggressione".

All’arrivo delle Volanti, gli agenti trovano seduto in strada, nudo e sanguinante, con evidenti ferite alla testa, alle braccia e alle gambe un uomo di 45 anni. Viene dunque richiesto l’intervento urgente dei sanitari.

L’uomo viene soccorso, nonostante le brutte ferite non è in pericolo di vita. Intanto un’altra Volante si mette alla ricerca dell’aggressore. Di chi, qualche minuto prima, aveva ridotto in quelle condizioni l’uomo per poi abbandonarlo in una pozza di sangue. Poco lontano viene individuato: con sé ha tutti gli effetti personali della vittima: il portafogli, alcuni documenti e i suoi vestiti. Con sé ha ancora il martello e il bastone con cui ha aggredito il fratello. I poliziotti lo fermano, lui non oppone alcuna resistenza. Poi scoprono essere il fratello.

Scontri fra i due c’erano stati già in passato. Quello di lunedì sarebbe stato l’ultimo drammatico atto di un rapporto compromesso. L’arrestato a marzo era stato infatti ammonito, proprio per alcuni episodi precedenti, dal questore di Arezzo.

"Stanno vincendo gli amaranto?", è la prima cosa che l’aggressore ha chiesto una volta arrivato in questura. Si è preoccupato di sapere come stava andando la partita di serie C fra l’Arezzo e il Gubbio. Nel frattempo, il fratello era stato preso in carico dai sanitari che lo hanno soccorso, tamponando le ferite più gravi. L’uomo è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata e tentato omicidio. È stato convalidato l’arresto con la custodia cautelare in carcere.