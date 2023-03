Tentata rapina in gioielleria, la giovane commessa mette il bandito in fuga

Tentata Rapina, i rilievi della polizia scientifica (foto Alessandro Falsetti)

Arezzo, 27 marzo 2023 – Tenta rapina in una gioielleria, giovane commessa lo blocca e lo mette in fuga dopo una colluttazione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, intervenuta sul posto, l'uomo è entrato in tarda mattinata nella gioielleria Artlinea di via Cavour nel centro di

Arezzo con l'obiettivo di mettere a segno un colpo. Ha agito con apparente indifferenza come se fosse interessato ai gioielli esposti. Poi approfittando del fatto che la commessa stava aprendo una vetrina, ha tentato di fermarla per impossessarsi dei preziosi.

La reazione della donna è stata, però, immediata e dopo una colluttazione è riuscita a farlo scappare. La giovane è stata poi condotta al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di

Arezzo per accertamenti, visto il suo comprensibile stato di choc. Le indagini vengono portate avanti dalla polizia la quale sta utilizzando ogni dettaglio per individuare il responsabile. I proprietari del negozio hanno espresso sentita vicinanza alla commessa che, nonostante la giovane età, non ha esitato ad ingaggiare la colluttazione per difendere i gioielli.