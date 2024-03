Tentata rapina in banca: doppia condanna

MARCIANO

Erano già stati arrestati con l’accusa di tentata rapina alla banca Intesa San Paolo di Marciano della Chiana e ieri il tribunale di Arezzo li ha condannati a sei mesi di reclusione. I due giovani di 28 e 29 anni, T.V e M.L. le loro iniziali, originari di Napoli, erano stati arrestati lo scorso agosto dopo essere stati beccati dai carabinieri della Compagnia di Cortona a bordo della loro macchina con targhe false e taglierini, proprio a fianco all’istituto di credito nella frazione di Cesa. Gli antefatti sono tra la provincia di Siena e di Arezzo. I due vennero individuati in seguito ad una serie di indagini avviate dai carabinieri di Poggibonsi dopo una rapina alla banca di San Gimignano, nel marzo del 2022. I militari scoprirono che la coppia aveva in mente anche un altro colpo, stavolta però nella valdichiana aretina, proprio a Marciano.

Di seguito i militari dell’Arma contattarono i loro colleghi della compagnia Cortona i quali riuscirono a sventare il colpo, che volevano realizzare pochi mesi dopo il primo. Così una pattuglia della radiomobile di Arezzo intercettarono tre auto con i passeggeri pronti ad assaltare la filiale. Taglierini, fascette in plastica, guanti in lattice, vari copricapi per travisare i volti, targhe di un altro veicolo furono quello che trovarono i carabinieri, materiale poi sequestrato dagli investigatori. Tutti i giovani, tra 24 e 25 anni. Vennero portati in caserma e denunciati per tentata rapina in concorso. Ieri la condanna del tribunale di Arezzo che pone fine alla vicenda.

L.A.