Tentano rapina in banca a Marciano: due in manette

Sono finiti in manette gli autori della tentata rapina in una banca di Marciano della Chiana, nel settembre dello scorso anno. I presunti autori, due uomini, residenti a Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi. Secondo i militari, ci sarebbero sempre loro due dietro alla rapina della banca di San Gimignano, nel marzo del 2022. Dopo il colpo all’istituto senese, proprio durante gli accertamenti gli investigatori scoprirono che i due uomini avevano in mente un secondo colpo: stavolta nell’Aretino, a Marciano della Chiana. I militari, contattati i colleghi della compagnia di Cortona, riuscirono a sventare il colpo, pianificato pochi mesi dopo il primo. I carabinieri si accorsero che viaggiavano tre auto sospette nei dintorni di una banca della periferia di Marciano. Insospettiti, i carabinieri intercettano i veicoli e perquisirono le persone a bordo: erano tutti in possesso di taglierini, fascette di plastica, guanti in lattici, vari copricapi, targhe anteriori e posteriori di un altro veicolo. Materiale che lasciò ben pochi dubbi agli investigatori. I soggetti fermati, tutti già noti alle forze dell’ordine, erano stati trasferiti in caserma, sospettati di essere in procinto di fare un colpo: il secondo. Gli uomini vennero denunciati tutti per tentata rapina in concorso. Gli elementi passarono poi alla Procura di Siena: a termine delle indagini, nei giorni scorsi, i carabinieri di Poggibonsi hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Siena su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini italiani.