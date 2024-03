Tentano il furto a scuola: agente li mette in fuga

Avevano preso di mira la scuola elementare di Pescaiola. Forse avevano studiato i dettagli del furto da mettere a segno ma non avevano fatto i conti con la guardia giurata della società Globo Vigilanza che ha fatto saltare il piano. È accaduto di notte in via Benedetto Croce: i ladri hanno forzato una porta della mensa, aperto gli armadietti e scassinato la macchinetta di distribuzione automatica di caffè. Puntavano a racimolare soldi, ma è scattato l’impianto di allarme collegato alla centrale della società di vigilanza e l’agente si è precipitato costringendo i malintenzionati ad allontanarsi. Del caso si occupano i carabinieri che hanno avviato accertamenti per risalire agli autori della scorreria notturna.