Tenta la rapina, ma i cassieri lo mettono in fuga: fermato dalla polizia

Saione (Arezzo), 5 aprile 2023 – E’ entrato in un negozio nel cuore di Saione tentando una rapina, ma chi era dietro la cassa ha reagito, e al ladro non è rimasto altro che scappare. E’ successo intorno alle 16 di oggi, mercoledì 5 aprile, in via Largo Tevere, nel negozio Family Casalinghi, gestito da cittadini cinesi. Un giovane, spalle larghe, alto, con la mascherina sul volto e gli occhiali, entra con in mano una pistola, che solo più tardi si scoprirà essere un’arma da softair. “Datemi i soldi” ha intimato.

Ma davanti a se un cassiere che, nonostante l’arma e l’aria intimidatoria del rapinatore, non si piega, anzi reagisce subito. Il cassiere viene buttato a terra, tenuto per il collo e ripetutamente picchiato. Interviene allora anche l’altra cassiera. A quel punto, vista la mala parata, il giovane si stacca dalla presa, e tenta la fuga dal negozio. Ma fuori c’è un quartiere pronto ad intervenire.

Arrivano in soccorso e lo bloccano. Intanto viene chiamata la polizia, in un batter baleno una Volante arriva sul posto. Scoprono che è un 27enne napoletano con precedenti per spaccio. Il malintenzionato è stato portato immediatamente in questura.