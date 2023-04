Tenta la rapina con la pistola Disarmato da una dipendente davanti alla bimba di 5 anni

di Gaia Papi

Volto coperto e pistola in pugno è entrato in un negozio nel cuore di Saione tentando una rapina. Ma chi era dietro la cassa ha reagito e al ladro non è rimasto altro che scappare. Un’azione velocissima, davanti a una bambina di 5 anni. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 16. Siamo in via Largo Tevere, di fronte a piazza Zucchi.

Nel negozio Family Casalinghi, gestito da cittadini cinesi, è una giornata come le altre. C’è qualche cliente tra i corridoi, alcuni sono in cerca di oggetti per i tradizionali regali di Pasqua ormai alle porte; all’improvviso, entra un giovane, spalle larghe, alto. Ha la mascherina sul volto e gli occhiali, in mano una pistola, che solo più tardi si scoprirà essere un’arma da softair, uno sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari.

Il termine significa "aria soffice" o "aria compressa" perché, per la pratica di questa disciplina, vengono impiegate armi giocattolo ad aria compressa, appunto. Ma ieri pomeriggio chi era nel negozio, nelle sue mani ha visto solo un’arma pericolosa.

Il giovane si è avvicinato alle casse urlando: "Datemi i soldi". Un ordine minaccioso. Davanti a lui c’è un cassiere che, nonostante l’arma e l’aria intimidatoria del rapinatore, non si piega. Anzi, reagisce prontamente e tra i due nasce una colluttazione. Il cassiere viene spinto a terra, tenuto per il collo e ripetutamente picchiato. Tutto avviene sotto gli occhi spaventati della figlia, una bambina di circa 5 anni.

La violenza non si placa. Interviene anche l’altra cassiera per difendere l’uomo dall’aggressore: "Quando ho visto a terra il mio collega, con le mani del giovane intorno al suo collo, gli ho dato dei calci in testa per cercare di allontanarlo, di dissuaderlo dal suo intento", racconta visibilmente scossa.

A quel punto, vista la mala parata, il giovane molla la presa, e tenta la fuga dal negozio per mettersi in salvo ed evitare di finire con le manette ai polsi. Ma fuori c’è un quartiere pronto ad intervenire e a proteggere chi ci vive e ci lavora ogni giorno.

Residenti della zona e titolari di attività si accorgono di quanto sta accadendo. Arrivano in soccorso. Tra di loro c’è anche un noto assicuratore, Fabrizio Ghironi che, con l’aiuto di un addetto del negozio, blocca il fuggitivo. "Ha tentato di svincolarsi più volte", dice ricostruendo quei momenti.

Sono in tre, poi diventano quattro. Il rapinatore continua a fare pressione. Ma loro non mollano la presa. Nel frattempo gli chiedono: "Come ti è venuto in mente? Se hai bisogno di aiuto…" Lui risponde di avere tre figli e di aver bisogno di denaro. "Certo il suo gesto non è assolutamente giustificabile, ma è il segnale di un forte disagio sociale" continua Ghironi.

Intanto viene chiamata la polizia e in un batter baleno una Volante arriva sul posto.

Sentendo le sirene avvicinarsi l’uomo cerca di scappare. Ma non ci riesce. E’ il suo ultimo tentativo, ormai i poliziotti sono su di lui, lo fermano. Scoprono che è un 27enne napoletano con precedenti per spaccio.

Viene portato in questura a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini vengono affidate alla squadra mobile.