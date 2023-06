Tensioni alla Ittedi Due ore di sciopero per il caso dei premi

di Francesco Tozzi

Continuano gli scioperi alla Ittedi. Due ore previste per questa mattina e che potrebbero aumentare nei prossimi giorni se l’azienda "continuerà a negare il confronto con il sindacato e i lavoratori sul premio di risultato 2023" fanno sapere dalla Fiom Cgil di Arezzo. L’ultima astensione dal lavoro risale a venerdì 26 maggio, decisione assunta dopo un mese di stato d’agitazione e di solleciti alla proprietà. Nell’occasione i rappresentati dei lavoratori furono chiari, avendo sottolineato che sarebbe stata la prima di una serie di iniziative di lotta "se la situazione tarderà a cambiare". Le acque restano agitate, così oggi si tenta una nuova forzatura.

La protesta è legata al premio di risultato. Per i metalmeccanici non è stata ancora intavolata una discussione a riguardo, dopo aver ricevuto il mandato, assieme all’Rsu, per prestare una proposta. "Il premio - ha spiegato Gianni Rialti della Fiom - è previsto all’interno della contrattazione di secondo livello e, a seguito del mandato ricevuto dall’assemblea dei lavoratori, abbiamo richiesto l’apertura di un tavolo di trattativa. Finora nessuna risposta, anche di fronte alle due ore di sciopero che abbiamo fatto alla fine del mese scorso. Anzi, l’azienda tenta di screditarci agli occhi dei lavoratori sostenendo la falsa posizione di aver effettuato incontri sul premio. Tengo a sottolineare che, da inizio anno, soltanto ieri (mercoledì, ndr) ha richiesto verbalmente copia della bozza del premio di risultato". Il sindacato ha dichiarato quindi di essere stato costretto a prendere atto di questa chiusura al dialogo senza motivo.

"Rivendichiamo un tavolo di contrattazione sul premio di risultato per l’anno in corso - ha aggiunto Rialti - che ridistribuisca parte degli utili che tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, siano interinali, che tempi determinati che apprendisti, contribuiscono a produrre".

La Fiom ha ricordato inoltre che nell’ultimo incontro con l’azienda alla fine dello scorso anno, Ittedi aveva invitato il sindacato a presentare una bozza scritta, con la promessa di discuterla. "Siamo a giugno e ancora attendiamo un incontro - ha chiarito Rialti - Non possiamo assolutamente accettare che un tavolo di trattativa e contrattazione sia ritenuto una perdita di tempo da parte dell’azienda. Come non possiamo accettare un’impostazione che divide gli addetti in lavoratori di serie A e di serie B e che su tale arbitrario giudizio dell’azienda, vengano premiati solo pochi a discapito della totalità dei lavoratori in maniera totalmente unilaterale".

Il colosso di Laterina Pergine, che fa parte del gruppo internazionale Imc, opera nel settore dell’automotive e conta al proprio interno un organico di 90 dipendenti.