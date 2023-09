Tempo di Palio: gli appuntamenti

Aspettando il Palio della Balestra di domenica prossima, Sansepolcro vive due distinti rituali con una stessa finalità: stasera il concerto e domani la cena di stampo propiziatorio. Alle 21 odierne, appuntamento in cattedrale dove si esibiranno l’orchestra "Giovani Armonie", il Quartetto Slam, la banda musicale della locale Società Filarmonica dei Perseveranti e il gruppo musici della Società Balestrieri di Sansepolcro. Domani sera, dalle 20.30 in poi, piazza Garibaldi sarà la location della Cena Propiziatoria al Palio: bar, pizzerie e ristoranti proporranno dei menù da asporto in tema con la serata. Sabato 9 scenderanno in campo l’associazione Rinascimento nel Borgo con il Mercato di Sant’Egidio e la Compagnia di Teatro Popolare con la commedia in programma, poi domenica il gran finale con il Palio.