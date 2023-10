Tempo di noir a Zenzero Fest con Morlupi e il suo "Formule mortali"

Oggi a Zenzero Fest, la rassegna culturale che si svolge fino a domani nella Sala della Biblioteca "Città di Arezzo" è tempo di noir, con Francois Morlupi e il suo "Formule mortali" (Salani). Alle 18,30 appuntamento con una narrazione atipica e brillante nella quale si intrecciano umorismo e tensione e in cui si muovono cinque personaggi indimenticabili, i "cinque di Monteverde", investigatori imperfetti ma spinti dalla ferma ricerca della verità sullo sfondo di una Roma caotica, decadente, ma sempre bellissima. Con il suo stile inconfondibile, che alterna il buon umore alla malinconia, Morlupi getta uno sguardo sugli abissi non solo di una mente criminale, ma della nostra intera società, che nasconde in bella vista i suoi istinti più feroci.

In una torrida estate romana, un anziano cammina nel parco di villa Sciarra, nell’elegante quartiere di Monteverde. Un odore tremendo attira la sua attenzione. Vicino a una macchia di cespugli scopre, con terrore, una mano mozzata. Poco più in là, gli arti amputati di un uomo sono disposti sul terreno a disegnare una celebre formula fisica. Il brutale omicidio turba la quiete del quartiere, ma soprattutto sconvolge l’instabile equilibrio del commissario Ansaldi, che con il trasferimento nella capitale sperava di aver trovato una tregua agli orrori cui ha assistito nella sua lunga carriera in polizia.

Meticoloso e sensibile, la sua grande umanità lo porta a essere preda perfetta dell’ansia e degli attacchi di panico. Ciononostante rimane un professionista integerrimo che davanti al dovere non si tira mai indietro: costi quel che costi, troverà l’assassino. Ma prima dovrà capire come creare uno spirito comune con gli agenti della sua squadra investigativa, non meno unici e fragili di lui.

Insieme, diventeranno i Cinque di Monteverde. Ingresso libero, al termine dell’incontro il firma copie con l’autore.