Tempo Bello, click day bis Coperti 250 posti "Sì a tutte le richieste"

Martedì c’è stato il nuovo "click day" per il progetto Tempo Bello 2.0 che ha reso disponibili gli ulteriori 80mila euro deliberati dalla giunta. La "giornata del voucher" si è svolta "in tranquillità, rispondendo a tutte le richieste arrivate e lasciando, ancora nel tardo pomeriggio, la disponibilità di buoni per un valore complessivo di oltre 11mila euro. Con il secondo click day è stata data una risposta di 250 posti pari al 100% delle richieste pervenute" commenta la vicesindaco Lucia Tanti.