Tempio crematorio. Raccolta firme per tutto marzo

La procedura per la realizzazione del tempio crematorio di San Giovanni è attualmente sospesa, per un doppio ricorso al Tar presentato dalla ditta arrivata seconda nella gara d’appalto per i lavori, ma i membri del Comitato Aria Pulita Valdarno vanno dritti per la loro strada contro la nascita di quest’opera che ormai da alcune settimane sta creando un vespaio di polemiche. Tante le firme raccolte dei cittadini contrari al tempio, è dei giorni scorsi il raggiungimento delle 2000 petizioni grazie all’allestimento di un gazebo nel centro storico sangiovannese, in Piazza Cavour, presente nel fine settimana ormai molto tempo. "Da un’indagine effettuata dalla Regione Toscana - affermano dal comitato - è risultato che, non solo gli impianti erano adeguati alla richiesta toscana, ma alcuni hanno persino contribuito alla cremazione di salme in stato di giacenza provenienti da altre regioni? Essendo la Toscana già una delle regioni con il numero maggiore di impianti, non ci è ancora chiaro il motivo per cui l’amministrazione comunale lo ritenga un’opportunità per la città. Il Comitato si augura, vista l’ampia partecipazione, che il Comune di San Giovanni dia ascolto ai tanti firmatari ed effettui la revoca". Il dibattito in città va ormai avanti dalla fine del 2023, non appena saputo dell’aggiudicazione della procedura di gara, da parte di una società romana, che ha messo tutti sull’attenti anche e soprattutto per l’impatto fortemente inquinante che avrebbe l’opera stessa nella vita quotidiana dei residenti nella zona del cimitero comunale, punto che in un primo momento sarebbe stato individuato per far nascere questa struttura. La forte presa di posizione, assieme al doppio ricorso presentato al Tar, hanno fermato il tutto di pari passo alle adesioni dei 2000 sangiovannesi. Il Comitato Aria Pulita Valdarno continuerà a raccogliere le firme dei cittadini non soltanto in questo fine settimana ma in tutti gli altri in calendario nel mese di marzo sempre con orario dalle 9 alle 19.

Massimo Bagiardi