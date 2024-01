Tempio crematorio della discordia. In 500 dicono no alla costruzione

Il tempio crematorio che nascerà, prossimamente, a San Giovanni sta già facendo discutere. Ben 500 cittadini hanno detto "no" alla sua costruzione, tanti quante le firme raccolte in una petizione del "Comitato Aria Pulita Valdarno" il cui gazebo, in piazza Cavour, ha raccolto moltissime adesioni di persone preoccupate per la propria salute riguardo questa struttura che, a quanto si è appreso, nascerà nei pressi del cimitero comunale cittadino e i cui lavori sono stati appaltati ad una società di Roma che, con propri finanziamenti, metterà a disposizione 3 milioni e 200 mila euro per un edificio che ospiterà spazi per l’accoglienza dei parenti, uffici per le attività amministrative, una zona per lo spargimento delle ceneri, un parcheggio oltre ad altri servizi per operatori e visitatori.

+i cittadini in questa protesta anche il Movimento 5 stelle cittadino e le Liste Civiche Sangiovannesi che, con due comunicati distinti, hanno voluto puntare l’indice verso gli amministratori e la loro scelta di procedere alla nascita di questo impianto che sarà unico per tutto il Valdarno e che andrà ad aggiungersi ai 12 già presenti in Toscana: "Sappiamo, affermano i pentastellati, che sono state raccolte 500 firme e siamo stati gli unici ad aver sollevato la questione in consiglio comunale chiedendo di conoscere i parametri ambientali a cui sarebbe stata sottoposta San Giovanni Valdarno. Per il prossimo consiglio comunale abbiamo presentato e protocollato un’interrogazione per sapere qual è la situazione e se la giunta ha intenzione di concedere un consiglio comunale aperto sul tema". I Civici dal canto loro ricordano come non sia necessario, sulla base di dati regionali, la costruzione dell’opera per le tante già presenti nel Granducato annunciando di aver fatto richiesta anch’essi di un consiglio straordinario aperto ai cittadini. L’amministrazione comunale, come fatto presente dal primo cittadino Valentina Vadi, ha però confermato come non siano ancora certi i tempi dell’inizio dei lavori anche perché, per poter dare il via al tutto, deve essere convocata una conferenza dei servizi all’interno della quale saranno presenti anche Arpat e Asl. Sono Iter molto lunghi, nel frattempo la protesta andrà sicuramente avanti e come annunciato dai responsabili del comitato il gazebo sarà presente per raccogliere nuove firme anche nel prossimo fine settimana sempre nel centro storico sangiovannese.

Massimo Bagiardi