Temi caldi e un campo di battaglia largo

"Nessuna associazione ha dato il patrocinio, ma i temi, per i quali centinaia di agricoltori stanno manifestando, li stiamo portando avanti anche noi da tempo" spiega Massimiliano Dindalini, direttore Cia Arezzo. "A novembre manifestammo per rivendicare le stesse cose. Ora, alla nostra protesta si sono aggiunte due tematiche che valutiamo negativamente: l’introduzione dell’Irpef sui terreni agricoli e l’eliminazione dello sgravio contributivo che finora aveva garantito ai giovani che si affacciavano al mondo dell’agricoltura un’agevolazione per i primi due anni". "Diversi gli agricoltori nostri associati che hanno partecipato alla manifestazione, forse a Roma arriveranno i più coinvolti: i coltivatori di tabacco e di seminati e gli allevatori della Chianina" conclude Dindalini.

Il presidente di Confagricoltura Carlo Bartolini Baldelli osserva: "Abbracciamo la contestazione ad alcuni temi, in primis all’entrata in vigore della nuova Pac che va a complicare un quadro già compromesso dall’aumento dei costi delle materie prime, a fronte di prezzi che non coprono nemmeno i costi di produzione, fino ad arrivare agli eventi climatici avversi che negli ultimi anni hanno reso tutto estremamente complicato". "Alcuni associati hanno manifestato, con la nostra vicinanza, in quanto associazione libera, ma sempre nel rispetto della legge. Intanto noi abbiamo invitato “un pò di Roma“ qui. Insieme a una delegazione di aziende, il 12 c’è un tavolo di confronto coi rappresentanti del territorio in Parlamento per ribadire le istanze delle imprese associate".

Gaia Papi