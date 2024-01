Tellini punta al terzo mandato: "Il mio piano per Chiusi dopo dieci anni da sindaco"

di Sara D’Alessandro

Anche l’attuale primo cittadino di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini ha annunciato la volontà di presentarsi alle prossime amministrative, confermando la sua decisione di voler partecipare alla prossima corsa elettorale, per il suo terzo mandato. La notizia giunge dopo che Nicolò Caleri, sindaco di Pratovecchio Stia, nei giorni scorsi ha dichiarato di essere disponibile ad un eventuale terzo mandato, tenendo conto che ciò sarà possibile soprattutto dall’effettiva approvazione della modifica legislativa attesa entro le prossime settimane. Tellini afferma di essere disponibile ad un nuovo incarico e di voler includere anche altre nuove personalità che l’hanno sostenuto, per non disperdere i risultati ottenuti, con la prospettiva di proseguire, per i prossimi cinque anni, il cammino intrapreso, mettendo a frutto il lavoro svolto e continuando a sviluppare progetti a favore della comunità.

"In questi giorni – dice il sindaco – ho iniziato ad incontrare le persone della società civile che hanno dimostrato la volontà di partecipare alla costruzione del nostro ‘ProgettoComune’. Questi dieci anni – continua Tellini – hanno rappresentato un periodo davvero molto importante per la nostra comunità. Grazie ad un valido e ambizioso programma, siamo riusciti ad intercettare molti finanziamenti, di importo elevato, che ci hanno consentito di realizzare importanti opere pubbliche, alcune delle quali avranno inizio entro la prossima estate. Sono sicuramente stati anni intensi, difficili e faticosi, che ho affrontato con impegno e passione – prosegue – Abbiamo salvato il nostro Comune dalla fusione, poi ci siamo trovati in mezzo ad una pandemia, ma allo stesso tempo l’entusiasmo non è mai venuto meno, riuscendo in tal modo, a far crescere un gruppo di amministratori capaci. Non voglio certo elencare tutti gli interventi che abbiamo realizzato – dice – anche se ognuno di questi ha rappresentato per tutti noi, un elemento di grandissima soddisfazione, per aver dato vita a quel desiderio di cambiaMento che ci ha animato sin dal 2014 e che ci ha spinto a cercare di rendere concreto il percorso di questi anni". "Siamo arrivati troppo lontano per tornare indietro" conclude.