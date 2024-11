"Telefoniamoci". La Compagnia. Primancera in scena

Quante volte il telefono è stato oggetto nelle scene teatrali degli ultimi 80 anni? Fra gli strumenti della modernità è quello che maggiormente ha stimolato gli autori teatrali a farlo divenire elemento essenziale di dialoghi a distanza più o meno esilaranti, ma anche drammatici. E’ il regista aretino Moreno Betti ad aver architettato "Telefoniamoci", una commedia basata su quello che è stato il telefono a teatro. Oggi alle 17 va in scena con la compagnia teatrale Primancera, al Cas di Tortaia, in un apprezzato cartellone che valorizza tantissime esperienze di teatro nostrano. Sul palcoscenico Floriana Poggini, Maria Senesi, Angioletta Tanganelli, Brunella Bonini, Lorella Geppetti, Francesco Savarino e Paolo Nocentini. La Compagnia Primancèra (dall’aretino prima ‘n c’era) nasce nel 1997 da un progetto della Circoscrizione e del Centro di Aggregazione Sociale Fiorentina. Studenti, pensionati, casalinghe e impiegati costituiscono il nucleo principale del gruppo teatrale, che sovente ha compiuto la scelta di portare in scena spettacoli in vernacolo, nella convinzione che il dialetto non sia un limite linguistico, ma un punto di forza, in grado di parlare del particolare, rimandando a concetti universali. Durante questi anni la Compagnia ha rappresentato opere di Molière, di Feydeau o della migliore tradizione napoletana.