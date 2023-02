Telecamere anti-spaccio vicino alle scuole

di Maria Rosa Di Termine

Telecamere per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree vicine agli istituti scolastici di San Giovanni Valdarno. L’amministrazione comunale ha affidato i lavori per rendere operativo il progetto "Scuole sicure 2022-2023", finanziato dal Ministero dell’Interno e approvato nel settembre scorso durante la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Arezzo, presieduta dal Prefetto Maddalena De Luca. Nel pacchetto di misure finanziabili, gli amministratori sangiovannesi avevano previsto l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle zone verdi attigue ai plessi frequentati dagli studenti specie dai più piccoli. Adesso le risorse sono disponibili e a breve quattro nuove telecamere verranno installate nei giardini "Falcone - Borsellino" di via Milano, poco distanti dagli edifici dell’infanzia e della Primaria di primo grado "Don Milani" e "La Pira" che fanno parte dell’Istituto Comprensivo "Masaccio".

Uno spicchio di natura dotato di piante, arredi e giochini attorno al quale gravitano anche centinaia di ragazzi del polo dell’istruzione superiore di piazza Palermo e che qualche tempo fa era salito alla ribalta delle cronache per un episodio sconcertante. Aveva creato comprensibile allarme sociale tra i genitori, infatti, nel marzo dello scorso anno la presenza di una persona che si esibiva in spettacoli osceni, mostrando le parti intime alle alunne delle scuole medie che percorrevano quel tratto di strada di rientro nelle loro case dopo le lezioni.

Con un’indagine lampo l’uomo fu identificato e denunciato dagli agenti della Polizia Municipale sangiovannese che provvidero anche a sottoporlo a Daspo urbano, ovvero il divieto di rimettere piede sul suolo della città di Masaccio. Serviranno quindi come deterrente per qualunque comportamento illecito le nuove apparecchiature, una a doppia ottica e capace di assicurare una copertura a 360 gradi della zona, e per le quali è prevista una spesa complessiva di circa 14 mila euro. I dati raccolti confluiranno nella rete cittadina che al momento può contare su 47 telecamere di videosorveglianza e 6 di lettura targhe. Queste ultime, in particolare, sono collocate ai vari varchi di ingresso del territorio e rilevano in modo automatico i transiti dei veicoli, agevolando l’opera delle forze dell’ordine nelle eventuali ricerche di mezzi coinvolti in reati. Di pari passo controllano se assicurazione e revisione siano in regola individuando i trasgressori.

Il sistema pensato per la prevenzione e la repressione di episodi di microcriminalità e per aumentare la sicurezza e il decoro urbano, peraltro, era stato ampliato di recente con l’arrivo di cinque occhi elettronici posizionati nel parcheggio di via Vetri Vecchi, nel centro storico e in Lungarno 7 Fratelli Cervi. Un’operazione costata 37 mila euro, di cui 25 mila cofinanziati dalla Regione Toscana nell’ambito di uno specifico bando.

Nei prossimi giorni dunque il nuovo step del percorso nell’intento dichiarato da sindaco e giunta di migliorare le condizioni di vivibilità, dare e far percepire maggiore tutela ai cittadini e, appunto, mettere all’angolo i fenomeni dello smercio di droga nel parco pubblico vicino alle aule. Un lavoro che continua e che il municipio intende sviluppare ulteriormente partecipando ai nuovi bandi regionali e ministeriali per intercettare i finanziamenti necessari.