Teatro Verdi, la stagione al traguardo: 1500 spettatori in un anno

Il Teatro Verdi di Monte San Savino chiude il sipario sulla Stagione Teatrale 202223 con un bilancio in crescita e una risposta più che positiva del pubblico. Sono stati circa 1.500 gli spettatori degli 11 eventi in stagione, compresa la giornata inaugurale, con un incremento del 50% rispetto alla stagione 202122 per una media di 130 spettatori a spettacolo. Soddisfatta Patrizia Roggiolani, Assessore Cultura del Comune di Monte San Savino: "Un risultato straordinario per la prima stagione teatrale di questa Amministrazione, una grande soddisfazione ed una risposta importante al nostro impegno. L’obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di offrire spettacoli di qualità fruibili da tutti così da riavvicinare il pubblico al Teatro ed i risultati raggiunti confermano che abbiamo lavorato bene, in perfetta sinergia con l’Azienda speciale Monteservizi, Officine della Cultura e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus". Luca Baldini, direttore artistico del Teatro Verdi insieme ad Amanda Sandrelli, commenta positivamente l’esito della stagione: "Negli spettacoli proposti abbiamo attraversato i tanti modi di essere e di comunicare del teatro, da Plauto a Crimp, da Molière a Pinter, con una risposta e un’attenzione del pubblico costante e un incremento anche nel numero degli abbonati che finalmente spazza via il tempo difficile che abbiamo vissuto con la pandemia". Tra gli spettacoli più apprezzati si segnalano “Le ragazze di San Frediano” di Vasco Pratolini con il trio formato da Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino e “Play House” di Martin Crimp con Francesco Montanari. Ottimi riscontri hanno ottenuto anche il duo Claudio “Greg” Gregori e Simone Colombari con “Il calapranzi” di Harold Pinter e il “Ballantini e Petrolini” proposto da Dario Ballantini oltre all’originale coproduzione aretina firmata da La Filostoccola e Officine della Cultura “Breve apologia del caos".