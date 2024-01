Teatro ragazzi sul palco: "Casa Romantika"

Il Teatro Verdi di Monte San Savino torna ad aprire le porte a famiglie e bambini per il secondo incontro della rassegna "Andiamo a teatro" con appuntamenti nel segno della fantasia, del gioco e del racconto a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Domenica 21 gennaio, con inizio alle 17,30, protagonista della rassegna sarà lo spettacolo "Casa Romantika" di David Bianchi e Riccardo Rombi con David Bianchi "Giulivo". Lo spettacolo è consigliato per un pubblico a partire dai 3 anni. Un carrello della spesa come nave per solcare i mari della fantasia, un’isola deserta da abitare, un amore da vivere e una storia da raccontare senza parole ma con l’arte immaginifica del circo. Questo e molto altro è "Casa Romantika", spettacolo teatrale che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlarci, senza parole, di un tema attuale come quello della "plastica". Protagonista è Roman, un Clown pescatore ubriacone, allergico all’acqua, che sorpreso da una tempesta, naufraga con la sua barca/carrello, su un’isola di plastica. Visionario, malinconico, romantico come solo un Clown sa essere, Roman si troverà a riciclare tutto quello che trova in modo originale e divertente. Moderna versione di un Robinson Crusoe dei giorni nostri.