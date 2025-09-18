Teatro Petrarca di grandi firme. Da Timi a Riondino: ecco i nomi

Massimo Popolizio, Luca Barbareschi, Filippo Timi, Michele Riondino, Antonio Rezza, Gianluca Guidi, Melania Giglio: sono alcuni dei protagonisti della nuova stagione al Teatro Petrarca. Dal 20 novembre al 10 aprile ad Arezzo arrivano otto titoli e 16 appuntamenti tra prosa e danza. Il cartellone tra classici e grandi nomi, nasce dalla sinergia tra Comune, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Toscana Spettacolo. Ad arricchire la programmazione la Stagione Off al Teatro Pietro Aretino: una selezione dal panorama delle produzioni indipendenti a cura di Officine della Cultura.

Si parte il 20 novembre (in replica il 21) con “Sogno di una notte di mezza estate” nella nuova produzione di Bis Tremila srl/Teatro Quirino srl con la regia di Daniele Salvo. Il 4 dicembre e in replica il 5, appuntamento con Massimo Popolizio alla regia di “Ritorno a casa” di Pinter. Mercoledì 7 gennaio c’è uno dei più brillanti protagonisti del panorama teatrale contemporaneo, Filippo Timi, che torna a interpretare il principe di Danimarca in “Amleto²” in una produzione Teatro Franco Parenti/Fondazione Teatro della Toscana. In scena un Amleto spiazzante, comico, furibondo, folle e colorato (in replica giovedì 8 gennaio).

In arrivo il teatro musicale con “Sinatra. L’uomo e la sua musica, dal jazz allo swing”: il racconto dell’artista capace di incantare sul palcoscenico milioni di persone in tutto il mondo, in scena sabato 14 febbraio. Sul palco Gianluca Guidi alla voce, Stefano Sabatini al piano, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria per riportare alla ribalta il divo che con le sue canzoni che ha accompagnato quattro generazioni, ma anche il racconto della sua vita privata, i rapporti con la famiglia Kennedy e le sue tormentate relazioni amorose, in una produzione The Big Show Management (in replica domenica 15 febbraio).

Mercoledì 4 marzo va in scena “Art”: la commedia francese contemporanea più recitata al mondo, qui nella messa in scena firmata Argot Produzioni Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito/Teatro Stabile d’Abruzzo/Fondazione Sipario Toscana onlus - La città del Teatro, di e con Michele Riondino (in replica giovedì 5 marzo). Poi la danza, sabato 21 marzo con “Le sacre du printemps” di Dewey Dell, spettacolo inserito anche nella rassegna “La danza che muove 25/26”, in programma tra il Teatro Petrarca e il Teatro Mecenate a cura di Sosta Palmizi (in replica domenica 22 marzo).

Ironici e irriverenti, il duo RezzaMastrella tornano sul palcoscenico martedì 31 marzo con “Metadietro”, una produzione La Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello e RezzaMastrella (in replica mercoledì 1 aprile). Chiusura di stagione giovedì 9 aprile con Luca Barbareschi in “November”, partitura incalzante prodotta da Teatro Di Roma - Teatro Nazionale/Cucuncia Entertainment, scritto da David Mamet nel 2007, all’inizio di una delle più grandi crisi economiche dei nostri tempi (in replica venerdì 10 aprile).

Spazio poi alla Stagione Off dall’8 febbraio al 19 aprile al Teatro Pietro Aretino con il meglio delle produzioni indipendenti in scena la domenica alle 17.30. In programma “Troilo e Cressida” nella riscrittura de I Sacchi di Sabbia l’8 febbraio, “I cuori battono nelle uova” con la compagnia Les Moustaches il 15 marzo, “Bye Bye Blackbird” di Ariateatro il 29 marzo e “Drained! (Sdrenati)”, black comedy di NoveTeatro il 19 aprile. Il rinnovo abbonamenti partirà dal 29 settembre, spazio ai nuovi abbonati dal 6 al 9 ottobre, mentre gli ingressi ai singoli spettacoli saranno disponibili dal 22 ottobre.