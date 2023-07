Teatro, la prima nel 2024 Giani "battezza" il Garibaldi

di Luca Amodio

Sarà possibile grazie ad un investimento di più di 2 milioni di euro complessivi. L’ultima tranche è arrivata 15 giorni fa con una variazione di bilancio di 600 mila euro da parte della Regione Toscana che, ha in totale stanziato oltre per 1 milione e 450 mila euro, considerati anche gli 800mila messi con il progetto rigenerazione urbana. A questi si aggiunge un impegno economico di altri 400mila euro sostenuto dal municipio foianese, oltre agli altri 360 mila stanziati dal comune nel 2018 per la messa in sicurezza del tetto, che consentiranno al Garibaldi di riaprire di nuovo le sue porte al pubblico, chiuse da più di 20 anni, dal 2001.

"L’identità della Toscana passa anche per i teatri, così come la socialità di un paese: qui siamo in un teatro storico nato nel periodo illuminista che dà il senso di quella capacità attrattiva che la Toscana ha avuto nel tempo nel mondo della cultura", ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente alla conferenza stampa di ieri. "La regione ha contribuito in modo determinante per un’opera importante, non solo per la comunità di Foiano della Chiana, ma per tutta la Toscana - prosegue Giani - così ridiamo un significato alla capacità culturale attrattiva del centro storico foianese".

Nel 1960 il Garibaldi venne infatti venduto a privati che convertirono il teatro settecentesco a discoteca fino al suo declino tra gli anni ‘90 e 2000 che culminò con il riacquisto dell’immobile da parte dell’amministrazione nel 2003, senza che tuttavia tornasse in attività. La tabella di marcia vede l’affidamento alla ditta che eseguirà i lavori entro ottobre così che entro fine 2023 possano partire i lavori che si concluderanno entro 11 mesi, nel 2024.

Con il cantiere, in sostanza, il teatro dovrà tornare ad essere un teatro.

"I lavori riguarderanno gli impianti, sia quello di areazione che di riscaldamento che di illuminazione così l’aspetto strutturale, intervenendo sia sulle pareti di fondo che sul palcoscenico".

Così l’architetto Verdelli che poi sottolinea come gli "interventi dovranno riguardare anche i servizi igienici, i camerini e soprattutto il palco che dovrà essere riabbassato di un metro, visto che era stato alzato nella parentesi "movida" del Garibaldi"- "Non è stato semplice per un comune reperire le risorse necessarie ma grazie allo sforzo del comune e alla sinergia con la Regione, oggi possiamo dirlo: è un giorno di ripartenza, restituiamo a Foiano un suo patrimonio". Queste le parole del sindaco Francesco Sonnati, che semina l’auspicio di un "avere qui, al teatro Garibaldi, tanti progetti, sia con le scuole che con le associazioni del territorio, a partire dal Carnevale di Foiano".