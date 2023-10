Teatro, il Petrarca svela i gioielli. Massini e Incontrada tra le star

Il Romeo e Giulietta firmato Gigi Proietti, poi Stefano Massini, Andrea Pennacchi, il ritorno in città di Vanessa Incontrada questa volta non per la fiction ma sul palco, Alessio Boni e il Nuovo Balletto di Toscana. Parte mercoledì 1 novembre la nuova stagione del Teatro Petrarca di Arezzo.

Nove titoli per un totale di sedici appuntamenti nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, la Fondazione Guido d’Arezzo e il Comune. Anche per questa stagione Arezzo ospiterà alcuni tra gli spettacoli e i nomi più interessanti della prosa e della danza nazionale. Un programma creato restando in ascolto del pubblico e al tempo stesso tenendo fede alla qualità che contraddistingue il cartellone del Teatro Petrarca.

Torna anche la Stagione off con la Rassegna Z generation, dedicata alle nuove generazioni, a cura di Officine della Cultura, che prevede cinque appuntamenti tra febbraio e aprile al Teatro Pietro Aretino con inizio alle 17.30. "Tornano la prosa e la danza al Petrarca. Anche per questa stagione – dice il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli - il pubblico potrà apprezzare un programma ricco con una scelta che spazia dal teatro classico al contemporaneo al balletto".

"Lo spettacolo Romeo e Giulietta di William Shakespeare, per la regia di Gigi Proietti, che apre la Stagione del Petrarca è in perfetta sintonia con gli indirizzi istituzionali di Fondazione Toscana Spettacolo nella collaborazione con i teatri della regione - commenta la direttrice Patrizia Coletta - offrire ’la possibilità per rivedere e sviluppare intuizioni e pensieri rimasti inespressi, scartati a favore di altri per mancanza di sintonie, di tempo, di coraggio’, come afferma lo stesso Proietti. Crediamo che il teatro debba essere immerso nel presente, senza dimenticare le lezioni del passato. Gli spettacoli di questa Stagione affrontano con equilibrio e armonia alcuni capisaldi di drammaturgia e della letteratura, riletti alla luce della contemporaneità grazie al talento di attori e registi di oggi come Arlecchino reinterpretato da Andrea Pennacchi; o Stefano Massini con lo spettacolo ispirato agli scritti di Freud. Senza dimenticare gli appuntamenti di danza".

La stagione si apre mercoledì 1 e giovedì 2 novembre alle 21 con Romeo e Giulietta di Shakepseare, per la regia di Gigi Proietti. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti di Scusa sono in riunione…ti posso richiamare? Attuale e acutissima commedia degli equivoci. Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio al Petrarca arriva Alessio Boni con Iliade il gioco degli dei. Uno spettacolo del quadrivio di Francesco Niccolini, con Iaia Forte, Francesco Meoni, Marcello Payer. Spazio alla danza, giovedì 25 gennaio, con Quatuor Pour la fin du temps di Olivier Messiaen e Mario Bermúdez Gil, prodotto dal Nuovo Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini. Martedì 30 e mercoledì 31 gennaio Andrea Pennacchi porta in scena Arlecchino di Marco Baliani. Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio è il momento di Stefano Massini con lo spettacolo ispirato a Sigmund Freud L’Interpretazione dei sogni.

La danza torna protagonista il 1 marzo con Ballade, coreografie firmate da Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. Il giocatore di Carlo Goldoni, con Alessandro Averone, Alvia Reale, Nicola Rignanese e Roberto Valerio è lo spettacolo del 9 e 10 marzo. Ultimi appuntamenti in cartellone, il 23 e 24 marzo: al Petrarca arriva Antonio Rezza con Fratto..X. Cinque gli appuntamenti al Pietro Aretino per la Stagione off Rassegna Z generation da domenica 25 febbraio a sabato 13 aprile.