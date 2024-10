Teatro, giochi e fantasia nella nuova edizione di Creabilandia

Recitazione, giochi e fantasia: la Libera Accademia del Teatro presenta la nuova edizione di Creabilandia. La scuola aretina torna a proporre un corso di teatro strutturato per i più piccoli che, tenuto dai docenti Samuele Boncompagni e Ilaria Violin, si svilupperà attraverso dieci laboratori che prenderanno il via con la prima giornata di prova in programma alle 17 di domani. Creabilandia è rivolto a bambini e bambine della scuola dell’infanzia che diventeranno i protagonisti di un percorso tra parole, suoni, colori e movimenti dove saranno accompagnati a sviluppare espressività e creatività. La recitazione, infatti, sarà proposta in una dimensione ludica per liberare le emozioni, giocare con la fantasia, collaborare con i coetanei, favorire lo sviluppo di capacità mimiche e mnemoniche, incrementare le doti di attenzione e di ascolto, favorire la scoperta del corpo e dello spazio. Il tutto, facendo affidamento su due docenti che da anni orientano attenzioni e professionalità proprio verso il mondo dell’infanzia. Violin, infatti, è il punto di riferimento della Libera Accademia del Teatro per i progetti per i bambini e ha conseguito un master in pedagogia teatrale, mentre Boncompagni ha recentemente partecipato al festival internazionale "Zero/Tre chiama Italia" di Bologna finalizzato a generare nuove idee per accompagnare i più piccoli all’interno dei linguaggi e delle dinamiche del palcoscenico. I laboratori di Creabilandia verranno divisi in due distinti moduli di dieci incontri con orario dalle 17.00 alle 18.00 in programma ogni lunedì dal 7 ottobre al 9 dicembre e dal 13 gennaio al 24 marzo, con una formula flessibile che permetterà a ogni famiglia di scegliere se iscriversi a un solo percorso o a entrambi. I due moduli saranno aperti da una prima giornata di prova per conoscere un’attività che è consigliata soprattutto per la fascia d’età dai quattro ai sei anni; per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 328/06.86.592 o 338/900.17.99.