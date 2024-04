Teatro e danza: "Resta!" al Misericordia

Prosegue la stagione delle residenze artistiche al teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Questa sera alle 21, andrà in scena la prova aperta di Resta!, lavoro di teatro-danza ideato, diretto e interpretato da Elena Borgogni, con Angelo Romagnoli, Jeremy Braitbart e Sebastien Weber. Protagonisti dello spettacolo sono quattro personaggi: un anziano, vittima di demenza senile, che si ritrova a vivere con suo nipote; la badante, che scandisce il ritmo della storia; un uomo che con la sua danza riempie tutto lo spazio, anche quello degli altri, che per lui finiscono per annullarsi. Una pièce che affronta i temi dell’abbandono, della perdita, del quotidiano dopo una partenza, e del teatro che diventa un’opportunità di riscatto, di vivere ancora, parlare, ridere, danzare ancora, insieme. Elena Borgogni, figlia d’arte, è in scena fin da piccolissima. Dopo 17 anni nella compagnia di Emma Dante, crea la compagnia italofrancese De-mens Théâtre e Oikia, casa di produzione cinematografica. Spettacolo in lingua francese con sovratitoli in italiano. Giulia Scotti è l’ideatrice e attrice di Daniela, la cui prova aperta va in scena venerdì 3 maggio, alle 21. Lo spettacolo racconta la storia autobiografica della zia Daniela in una narrazione tra teatro e fumetto. Uno spettacolo pop onirico, scritto per immagini, che racconta di come l’immaginazione e la memoria scavino costantemente dentro ognuno di noi. Mercoledì 15 maggio, alle 21, appuntamento al Teatro alla Misericordia con Vicini – il disequilibrio del senso, performance di danza di e con Federica Porello, e con Maria Mora, Xavi Moreno, Majo Villafaina. L’ultima prova aperta della stagione si terrà mercoledì 29 maggio presso la Palestra Giovagnoli, alle 21, dove verrà presentata la prova aperta di Papillon - On the Planet People are Living, di Michele Scappa: una performance di ginnastica ritmica che esplora l’identità di genere. Papillon sta sia per l’accessorio dell’abbigliamento maschile, sia per‘farfalla’, che nell’immaginario patriottico italiano è come chiamiamo i membri della nazionale di ginnastica ritmica,esclusivamente di sesso femminile. In scena, oltre allo stesso Scappa, Valerio Cassa.