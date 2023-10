Teatro di Cavriglia. Al via la stagione. Scanzi apripista

Da Scanzi a Morozzi, Meacci e Riondino. Presentata l’ottava edizione della rassegna Materiali In Scena che i svolgerà dal 27 ottobre al 7 dicembre nel Teatro Comunale di Cavriglia. Un programma che mira a far diventare lo storico Teatro di Cavriglia punto di riferimento per artisti di fama e per le eccellenze che nascono nel Valdarno. In arrivo sei appuntamenti di teatro legato alla musica, un teatro che racconta le storie di oggi, i sentimenti delle persone, le inquietudini della società. Si parte il 27 ottobre con lo spettacolo di Andrea Scanzi, giornalista e divulgatore musicale, sulla carriera e dell’impegno culturale di Franco Battiato. Accompagnato dal tastierista Gianluca De Febo, Scanzi racconterà e canterà il periodo d’oro, le sperimentazioni degli esordi e le tante collaborazioni del grande musicista siciliano. Il 10 novembre Elisa Fini proporrà il suo monologo "Inattesa - di un responso medico, di un figlio, dell’imprevedibile giostra tra la vita e la morte" uno spettacolo, realizzato insieme a Barbara Petrucci, che ha preso vita in seguito a una storia vera, accaduta proprio all’attrice che la interpreta. A seguire il monologo di Andrea Roselletti "Stavo per morire dal ridere". Gianni Calastri, attore volterrano da sempre attento ai problemi sociali, il 17 novembre, con la musica evocativa di Arlo Bigazzi al basso e Marzio Del Testa alle percussioni, porta in scena "La bicicletta di Bashir", i ricordi di Bashir Ahmad Ahmadi, poeta e rifugiato afgano che ha vissuto in Toscana per due anni, fuggito dai talebani e in viaggio da una terra all’altra. La cantautrice fiorentina Letizia Fuochi ritorna al Teatro di Cavriglia il 24 novembre, con il chitarrista Francesco Frank Cusumano, per il recital "Qualcosa in cui credere ancora", canzoni d’autore, memorie partigiane e storie al femminile in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il 1 dicembre Giacomo Rossetti cantautore e narratore presenterà uno spettacolo legato al suo libro "La solitudine degli spaghetti". Con Paolo Batistini alla chitarra, un concerto fra musica, racconti e conversazioni con Enzo Brogi e Filippo Boni. Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino in "Piccole donne crescono?" il 7 dicembre.