Teatro Dante. C’è Family. In scena il musical

Su il sipario del Teatro Dante su un nuovo spettacolo in calendario per la stagione di Sansepolcro. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti sul palco del Dante, stasera mercoledì 31 gennaio, sarà la volta di Family. A modern musical comedy. Family è il nuovo modern musical d’autore prodotto da Elsinor Centro di Produzione Teatrale con il contributo di Next-Laboratorio delle Idee, ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado, che aggiunge un tassello al suo personale attraversamento in parole e musica delle nevrosi e disfunzionalità del mondo di oggi. La drammaturgia dello spettacolo si sviluppa in una serie di canzoni, alcune corali e scritte per coinvolgere più personaggi, altre ideate come veri e propri monologhi cantati.

Le scene sono costruite attraverso momenti coreografici, ideati in collaborazione con Maja Delak. La prevendita dei biglietti per lo spettacolo è come sempre presso la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti. La stagione del teatro Dante prosegue mercoledì 21 febbraio, Moni Ovadia e Marianella Bargilli sono i protagonisti di Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot. Mai come oggi, il capolavoro di Eliot rappresenta una testimonianza senza tempo sul rapporto fra opposti, nel cuore della civiltà occidentale: potere temporale e potere spirituale, ragione e fede, individuo e Stato. Libertà e Costrizione. Nella vicenda così complessa fra Edoardo II e colui che sarà – alla fine di un percorso politico e personale complicato e sofferto – Arcivescovo di Canterbury leggiamo il dramma delle scelte che oggi si compiono davanti ai nostri occhi.

Le volpi con Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Luisa Merloni è lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci in programma giovedì 29 febbraio. Giovedì 7 marzo, Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi sono i protagonisti di Amanti. Una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con Orsetta de Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia. Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, con Massimo De Matteo, è lo spettacolo che chiude la stagione del Dante mercoledì 20 marzo.

