Teatro Bucci pronto a fine anno. Da autunno iniziano gli spettacoli

A fine anno, secondo cronoprogramma, saranno consegnati i lavori di riqualificazione del teatro comunale di San Giovanni, l’ex cinema Bucci. Successivamente saranno effettuati tutti i collaudi, mentre l’inaugurazione è prevista entro tra la primavera e l’estate. Nella stagione 2026-2027, quindi, farà il suo esordio nel nuovo edificio la stagione teatrale sangiovannese, che si preannuncia molto ricca.

Si sta per chiudere, quindi, un altro cerchio, dopo un percorso molto complesso. Un investimento da diversi milioni di euro per restituire alla città uno dei suoi luoghi simbolo della cultura. Il progetto di recupero, che ha richiesto il rifacimento integrale della struttura, ha previsto numerosi interventi: il ridimensionamento del palco, la revisione del boccascena, l’adeguamento della soffitta (attualmente a soli 9 metri dal piano del palco), oltre a un impianto tecnico e tecnologico di ultima generazione.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: sul lato sinistro del palco sarà installato un sistema di sollevamento per eliminare le barriere architettoniche. Migliorati anche capienza e funzionalità degli spazi interni, con un numero maggiore di camerini e un ingresso riservato per gli artisti. Lo schermo da proiezione sarà a scomparsa, avvolgibile attorno a un rullo motorizzato.

La nuova platea potrà accogliere circa 376 spettatori, inclusi i posti riservati alle persone con disabilità, mentre resteranno invariati i 120 posti in galleria: la capienza complessiva sarà quindi poco inferiore alle 500 unità. Il teatro comunale, inaugurato nel 1949, nacque originariamente come cinema ma anche come spazio per spettacoli leggeri di varietà, molto diffusi tra fine Ottocento e primi Novecento. Con l’avvento del cinema sonoro, questa vocazione si affievolì e la sala rimase per decenni prevalentemente cinematografica, fino alla chiusura avvenuta nel 2015.

La rinascita del "Bucci" rappresenta l’ultimo capitolo di una delle opere pubbliche più complesse e travagliate degli ultimi decenni. La storia parte nel 2009, quando il Comune acquistò lo stabile con l’intento di inserirlo in un polo culturale integrato insieme all’ex Palazzo del Fascio e al cinema di Corso Italia, grazie a un finanziamento regionale di circa quattro milioni di euro.

Da allora, il progetto ha subito modifiche e rallentamenti, fino alla scelta definitiva di un recupero rispettoso del pregio architettonico dell’edificio. Oggi San Giovanni Valdarno si prepara finalmente a riabbracciare il suo teatro, con la prospettiva di un cartellone di alto livello e di una nuova stagione culturale all’altezza della sua tradizione. Anche la collocazione è strategica.

Si trova infatti in pieno centro storico, all’ingresso di Corso Italia, proprio di fronte a quello che una volta era il vecchio ospedale Alberti e che si trasformerà in "Porta San Giovanni", con nuove, moderne residenze. Anche in questo caso i lavori sono in via di conclusione.