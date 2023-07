"Teatro Archeologico" Spettacoli e talk al Sodo

Teatro e meraviglie etrusche, questa l’essenza di Teatro Archeologico 2023, il festival che dal 28 al 30 luglio sarà al Parco Archeologico del Sodo di Cortona. Tre giorni di spettacoli di teatro, talk e danza contemporanea per la rassegna, giunta alla quinta edizione e ideata dall’associazione culturale rumorBianc(O), promossa da Maec, Comune e Accademia Etrusca. "Keep calm & love archeology" è ancora una volta il motto di un appuntamento simbolo dell’estate di rumorBianc(O) guidata da Chiara Renzi. "Teatro Archeologico è qualcosa che consigliamo veramente a tutti di sperimentare – dice Chiara Renzi, direttrice artistica del festival – Non capita spesso di potersi godere nella doppia veste di visitatori e spettatori gli splendidi reperti archeologici per cui il nostro territorio è conosciuto nel mondo". Venerdì dalle 19, il primo aperitivo spettacolo al Sodo sarà Buffoni all’inferno di Stivalaccio Teatro, scritto e diretto da Marco Zoppello, con Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota. Qui sabato alle 18.30 Simona Rafanelli, etruscologa e direttrice del Museo Civico Archeologico di Vetulonia, dialogherà con Jennifer Guerra, giornalista autrice del libro Un’altra donna, che verrà presentato. Alle 21,15 in scena Il nostro amore schifo con Francesco d’Amore e Luciana Maniaci. Domenica alle 9,30 tour con Silvia Vecchin alla scoperta dell’antica lucumonia e della Tanella Angori accompagnato dalla performance itinerante in collaborazione con Sosta Palmizi ??? - forme di vita, di e con Chiara Marolla Per i bimbi laboratorio didattico più gelateria itinerante: dalle 16:30 al Sodo. Alle 18:30 finale con lo spettacolo Gonzago’s Rose, con Federica Tardito e Aldo Rendina.