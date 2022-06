Teatro ambulante danze e laboratori col Circo El Grito

"Venghino, signori venghino" ultimi giorni di spettacoli con "Altre danze tutti al circo!" progetto a cura di Sosta Palmizi con la Fondazione Guido d’Arezzo.

Sulle rive dell’Arno a Ponte Buriano nello chapiteau di circo contemporaneo vanno in scena produzioni di danza, teatro e musica. Ci sono giocoleria, clown, acrobatica, la grande storia, suoni e danze africane negli spettacoli in calendario fino a sabato 11 giugno. Un programma per tutte le età, che mette in scena temi di grande impatto emotivo e sociale "L’Uomo Calamita" con il Circo El Grito e la voce dal vivo di Wu Ming 2, racconta di uno strano supereroe che combatte l’assurdità della guerra stasera alle 21.

Clown, musica e marchingegni accoglieranno il pubblico all’interno del bus del Teatro Ambulante della compagnia Samovar con lo spettacolo "Contrappunto" fino a sabato 11 giugno, varie repliche giornaliere. Mentre la compagnia Cieocifa, racconta tre personaggi disastrosamente comici domani venerdì 10 alle 21. Conclude la rassegna, "Mbira", miglior spettacolo di danza sabato 11 giugno alle 21.