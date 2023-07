Invito del Festival delle Musiche per gli spettatori più piccoli. Stasera alle 21:15 nella piazza centrale di Pieve al Toppo, andrà in scena lo spettacolo "Il soldatino di stagno", prodotto da Compagnia Nata e Stivalaccio Teatro dedicato a bambini tra 4 e 10 anni e alle loro famiglie. Sul palco Giorgio Castagna con le musiche dal vivo di Lorenzo Bachini per la regia e il testo di Marco Zoppello. L’evento, ad ingresso libero, è a cura di Officine della Cultura con il sostegno del Comune di Civitella. La storia la conosciamo tutti: l’ammore tra un soldatino di stagno senza una gamba e la splendida ballerina del carillon nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo.