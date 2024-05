Tavolo sistema moda: "Intervenga il governo"

Non c’è tempo da perdere perchè la tendenza non si arresta.

Il sistema moda del distretto Prato-Firenze e le produzioni dell’area del Cuoio vivono dal 2022 un forte rallentamento. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, rispondendo alle sollecitazioni arrivate da ammninistrazioni, sindacati e assosciazioni di categoria, ha cercato subito di incidere. Oggi sui tavoli dei ministri Adolfo Urso e Marina Calderone arriverà la sua lettera in cui si chiede l’apertura di un confronto nazionale sul sistema moda toscano che necessita, non solo di sostegni di breve periodo, ma anche e soprattutto di una visione strategica più ampia e strutturale. Nel frattempo la Regione Toscana non resta alla finestra ma mette in campo bandi specifici di supporto e risorse ad hoc per la formazione in un ambito di tavolo regionale permanente. "I segnali sono purtroppo inequivocabili - sottolinea Giani - la preoccupazione è cresciuta dal 2022 ad oggi: fatturato in calo e ricorso alla cassa integrazione". Sos al governo quindi e in campo subito aiuti praticabili. Ieri il confronto voluto da Giani alla presenza anche degli assessori regionali Alessandra Nardini e Leonardo Marras, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

"Il sistema moda ha dato un primato alla Toscana nelle esportazioni", e "ora che vi sono segni di crisi è bene analizzarli per assumere, in una sinergia tra pubblico e privato, le misure che sostengano il settore e lo portino al rilancio secondo la nostra tradizione" ha sottolineato Giani. "Ho personalmente convocato il tavolo di crisi - ha spiegato - per poter capire, approfondire, con tutti coloro che ne sono parte in causa, gli aspetti che il sistema moda propone per un suo rilancio, un suo sviluppo, ed un sostena istituzionale. Stiamo parlando del sistema economico, ma anche del suo senso di creatività, di innovazione, che ha caratterizzato la Toscana nel mondo, che vive delle situazioni da analizzare a fondo". Il tavolo, secondo Giani, servirà a "innanzitutto ascoltare, poi capire e decidere". Al termine dell’incontro la decisione di mettere in campo i primi aiuti e di coinvolgere i ministri.