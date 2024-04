Tassa dei rifiuti più bassa. Stanziati 150 mila euro per le famiglie bisognose

Oltre 150 mila euro per ridurre la tassa sui rifiuti alle famiglie con Isee inferiore a 20000 euro.

"Si tratta di un’agevolazione - spiega il vicesindaco Devis Milighetti - con la quale garantiremo una agevolazione sulla Tari a tutela dei nuclei familiari più fragili perseguendo un corretto principio di equità".

Dopo il via libera della Giunta, questa settimana è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso per la presentazione delle domande per le agevolazioni Tari anno 2024 per utenze domestiche sulla base del valore Isee ordinario fino a 20.000,00 euro. La riduzione è riconosciuta fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, secondo apposita graduatoria predisposta in base all’indicatore Isee, dal più basso al più alto. L’importo stanziato ammonta complessivamente a oltre 150mila euro.

Le agevolazioni previste saranno variabili in funzione della fascia Isee: fino a 8mila euro la riduzione della quota variabile della Tari sarà pari al 50%; da 8mila euro a 16mila euro la riduzione della quota variabile della Tari sarà pari al 35%; da 16mila a 20 mila euro la riduzione della quota variabile della Tari sarà pari al 25%. Possono partecipare al bando le persone fisiche intestatarie di una utenza Tari ad uso domestico situata nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino, adibita ad abitazione di residenza anagrafica del richiedente.Le domande possono essere presentate fino a mercoledì 15 maggio 2024 esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento dei dati richiesti nell’apposita procedura on line resa disponibile nel sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino. Per garantire un supporto a cittadini e famiglie il Comune ha messo a disposizione personale dedicato il martedi e giovedi dalle 9 alle 13 e dalle 15:00 alle 17:30 nei locali del nuovo centro di facilitazione digitale localizzato in Piazza del Comune all’Ufficio informazione.

"Il nuovo Punto digitale facile promosso dalla regione Toscana e messo a disposizione dal nostro Comune per questo servizio - prosegue il vicesindaco - si occuperà di fornire assistenza nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi online pubblici e privati auspicando così una semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Luca Amodio