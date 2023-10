Task-force in borghese e morsa di notte. Questore: "La risposta agli assalti"

Gli assalti all’oro, i furti nelle case, lo spaccio. Tre questioni sul tavolo del questore Maria Luisa Di Lorenzo che rilancia l’impegno delle forze dell’ordine, "investe" nel controllo del territorio, vara una task-force interforze di professionisti "per proteggere la città". Una città dove circolano diciotto tonnellate di oro che fanno lo standing del primo distretto in Europa, che da solo produce il 35 per cento del fatturato della gioielleria nazionale, ma al tempo stesso rappresentano anche una "calamita" per le bande criminali. E l’assalto alla Multiform di Quarata, è l’ultima sequenza di un’escalation.

Questore Di Lorenzo tre colpi in sei mesi ad aziende orafe. Che segnale è?

"È un segnale che impensierisce perchè sono colpi che, inevitabilmente hanno alla base una organizzazione capillare, perchè non si possono improvvisare modalità di azione e tecniche di esecuzione come nel caso specifico".

Si tratta di bande criminali che arrivano da fuori provincia o ci sono collegamenti con gruppi locali?

"In prevalenza sono malviventi che si muovono da fuori provincia. Arezzo si trova in una posizione geografica baricentrica lungo la direttrice dell’Autostrada del Sole e per i criminali è molto pratico e semplice entrare in città e poi allontanarsi lungo le vie di comunicazione collegate all’autostrada".

È una lettura che vale anche per il commando che ha assaltato la Multiform e portato via preziosi per un milione?

"È una dinamica presente negli ultimi tre colpi alle aziende orafe attualmente sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, ma è una tendenza che riguarda anche il fenomeno dei furti in abitazione che si verificano in città e noi siamo impegnati a contrastare".

Un commando di dieci persone, un colpo centrato in venti minuti, casseforti piene di gioielli pronti per le spedizioni: c’è un basista?

"Non posso escluderlo ma su questo stanno lavorando i carabinieri che conducono le indagini".

Nell’ultima riunione del comitato per la sicurezza presieduto dal prefetto Maddalena De Luca gli imprenditori orafi hano sollecitato l’istallazione di telecamere per la lettura delle targhe di auto in entrata e uscita dalla città. Quando saranno operative?

"Il piano è stato completato e anche il Comune è a buon punto per la parte relativa all’istallazione. Accanto a questo, ho intensificato i servizi di controllo del territorio e ho organizzato una task-force con personale interforze in borghese che si muove su due filoni strategici per la sicurezza".

Quali?

"Una presenza capillare in città finalizzata a prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni. Non ci troviamo di fronte a una recrudescenza del fenomeno che tuttavia resta preoccupante per la tranquillità degli aretini che intendo preservare. L’altro piano di azione, riguarda il contrasto allo spaccio di droga che, come avviene per i colpi alle aziende orafe, viaggia sulle direttrici stradali che collegano la città al resto della Toscana e del centro Italia".

Il conflitto in Medioriente innalza il livello di attenzione in tutto il mondo. Qual è il piano per la sicurezza adottato in città e in provincia?

"è stato potenziato il programma di vigilanza nei confronti degli obiettivi sensibili, in città e in provincia".

Si tratta di edifici o c’è anche altro?

"Ci sono anche luoghi di preghiera, non essendo presente una moschea, ma rafforziamo l’attenzione anche intorno alla cittadella di Rondine. Ma la tutela si estende anche a singole persone".