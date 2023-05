Tari, aiuti per ridurre le bollette Il Comune stanzia 300 mila euro Al centro i risparmi per le famiglie

di Luca Amodio

A Castiglion Fiorentino in arrivo 290 mila euro di aiuti a famiglie e aziende per ridurre le bollette Tari. Di questi, 215 mila euro saranno destinati alle utenze domestiche, gli altri 75 a quelle non domestiche. Il punto sull’approvazione delle tariffe è stato discusso nel corso dell’ultimo consiglio comunale e approvato con i voti favorevoli del gruppo di maggioranza, Libera Castiglioni, e da uno di quelli di minoranza, Castiglioni nel Cuore. Astenuti i membri di "Città al Centro".

"Di fronte a degli aumenti straordinari da parte del gestore abbiamo deciso di operare con una soluzione eccezionale utilizzando l’avanzo accantonato per cercare di limitare gli aumenti in bolletta che i cittadini si sarebbe trovati nell’anno 2023", spiega il vicesindaco Milighetti. "E’ una misura che purtroppo riesce solo a limitare gli aumenti di un settore che è ormai fuori controllo e che ci vede, in ogni Assemblea d’Ambito, seppur contrari, impossibilitati a modificare questo sistema". Poi prosegue, "siamo costretti a subire, così come gran parte dei comuni della provincia aretina, questo inaccettabile ed ennesimo aumento che, per altro, non è giustificato a fronte di un miglioramento della raccolta differenziata".

Poi l’attacco al gruppo Città al Centro. "La scelta del gruppo ci lascia senza parole.

Dopo il voto contrario in commissione bilancio e l’astensione in consiglio, hanno depositato un documento tecnico che potrebbe avere solo effetti negativi sui castiglionesi obbligandoli a pagare quegli sconti che questa maggioranza ha invece deciso di destinare ad aziende e famiglie". Così Milighetti che accusa Città al Centro di "mancanza di responsabilità".

"Ci siamo astenuti perché è un atto che contiene forti dubbi di legittimità in riferimento alle norme in vigore", ci risponde Rossano Gallorini capogruppo di Città al Centro. "Motivi tecnici - spiega - secondo Arera i comuni devono riscuotere l’intero ammontare della Tari dai cittadini, non è possibile fare deroghe come durante la pandemia". "Le uniche deroghe degli interventi comunali, come ha da tempo chiarito la Corte dei conti, possono essere solo selettive e differenziate, cioè finalizzate a ridurre il carico tributario per particolari bisogni legati a difficoltà economiche o sociali individuate puntualmente", chiosa Gallorini.

"Siamo favorevoli non ad una riduzione generica ma a una riduzione che rispetti il reale bisogno delle famiglie e delle imprese in particolare situazioni di disagio", conclude Gallorini.