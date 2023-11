Targa ricordo per un medico. L’ospedale di comunità intitolato a Lisimaco Vegni

La città di Foiano rende omaggio ad un grande medico: oggi la cerimonia di apposizione della targa per l’intitolazione dell’ospedale di comunità di Foiano al professor Lisimaco Vegni(nella foto). Così la città del carnevale renderà omaggio a colui che ne è stato il direttore sanitario per quasi trent’anni, in un momento che sarà anche l’occasione per fare il punto dei servizi sanitari in Valdichiana. Infatti prima della cerimonia alle 11:30, alle 10:30 in sala gervasi si terrà il convegno "Sanità e territorio" in cui interverranno oltre al primo cittadino di Foiano, Antonella Valeri, direttore amministrativo della Asl, Lucia Testini, responsabile cure primarie del distretto Valdichiana e Virginia e Federico Vegni, figli del professor Lisimaco. Lisimaco Vegni è stato professore emerito di chirurgia generale dell’Università di Siena dal 1950. Successivamente si era specializzato in Radiologia Medica ed in Urologia, fino a quando nel 1966 prese le redini dell’ospedale di Foiano. "Avevamo pensato a questa intitolazione da molto tempo - racconta il sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati, -e oggi, grazie alla disponibilità della Asl Toscana sud est, ed alla sensibilità della famiglia la possiamo realizzare. Per la sanità della Valdichiana e per la comunità di Foiano il professor Vegni ha rappresentato un punto di riferimento straordinario.""E’ stato il direttore sanitario dell’ospedale dal 1966 fino al suo pensionamento nel 1992 - prosegue il Sindaco Sonnati - chirurgo e clinico formidabile, famoso per la caparbietà con lui lavorava, conosciuto per la sua lungimiranza, determinazione ed energia, ha speso tutta la sua vita per l’ospedale e per gli abitanti di Foiano, che lo ricordano ancora, a cinque anni dalla morte, con stima, rispetto, riconoscenza ed affetto""Anche io ricordo con piacere il Professore Lusimaco Vegni, che ho conosciuto personalmente nell’allora Usl 24 della Valdichiana - dichiara Antonella Valeri direttore amministrativo della Asl Tse - ricordo l’uomo e il chirurgo, che sapeva dare risposte a tutti, perché ieri, come oggi, le persone chiedono risposte alle loro necessità sanitarie. "L’azienda ASL lo ricorda con piacere e lo ringrazia per tutto l’eccezionale lavoro fatto . dopo di lui, nel 1997, prende il via l’ospedale di oggi. Dopo la confluenza nella ASL 8 provinciale, inizia una profonda trasformazione che lo porta a diventare il primo Ospedale di Comunità d’Italia, un luogo di cura fortemente orientato ai bisogni del territorio. Un vero modello", conclude Valeri.