La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
AlluvionatiAggressione 118Truffa posMamma e bimbo investitiElezioni regionaliPisa-Fiorentina
Acquista il giornale
CronacaTar Toscana conferma lo stop di 15 giorni alla sala gioco e scommesse: “Ordine pubblico a rischio”
26 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Tar Toscana conferma lo stop di 15 giorni alla sala gioco e scommesse: “Ordine pubblico a rischio”

Tar Toscana conferma lo stop di 15 giorni alla sala gioco e scommesse: “Ordine pubblico a rischio”

I giudici hanno ritenuto che i danni lamentati dall’impresa, principalmente di tipo economico e reputazionale, non hanno carattere di gravità o irreparabilità tali da giustificare un intervento immediato

Arezzo, 26 settembre 2025 – Il Tar Toscana ha respinto la richiesta di sospensione urgente presentata da una società - titolare di un sala gioco e scommesse - contro un provvedimento della Questura di Arezzo che ha disposto la chiusura per 15 giorni dell’esercizio.

Come scrive Agipronews, il Tribunale Amministrativo ha motivato la decisione sottolineando che la misura della Questura è fondata su elementi concreti per cui “sembra permanere una situazione critica per l’ordine e la sicurezza pubblica nel locale interessato”.

Si precisa, infatti, che il provvedimento attuale si mostra in continuità con una misura precedente avente le medesime caratteristiche.

In conclusione, i giudici hanno ritenuto che i danni lamentati dall’impresa, principalmente di tipo economico e reputazionale, non hanno carattere di gravità o irreparabilità tali da giustificare un intervento immediato.

Di conseguenza, la sospensione disposta dalla Questura resta pienamente valida ed efficace. Il caso sarà riesaminato nella camera di consiglio fissata per il 16 ottobre 2025, quando il Tar deciderà se confermare o meno la misura cautelare.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata