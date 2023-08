Tanti: "Tra l’11 e il 18 settembre riapriamo tutto"

"L’11 settembre parte l’infanzia, la settimana del 18 il nido. Per i genitori del nido che ne fanno richiesta ci saranno risposte personalizzate e niente retta a settembre". È arrivata puntuale la risposta del Comune per voce del vice sindaco Lucia Tanti

(nella foto) sulla questione asilo dell’Orciolaia. "È arrivato martedì pomeriggio il via libera dalla Asl per la chiusura del cantiere che ha rimosso l’amianto dalla scuola Orciolaia – dice Tanti - I lavori sono terminati a fine luglio ma il laboratorio di analisi ha dovuto ripetere 4 volte le verifiche perché i vetrini non risultavano leggibili. Come anticipato ai genitori la scuola dell’infanzia riparte l’11 settembre anziché venerdì 8, mentre il nido riparte nella settimana del 18 con comunicazione della data il 14 settembre. Su richiesta delle famiglie del nido che non possono far fronte a questi pochi giorni, saranno attivate risposte personalizzate e la retta di settembre, sempre per il nido, sarà sospesa anche per facilitare soluzioni alternative. Ringraziamo per la collaborazione, del resto la bontà dell’intervento è sotto gli occhi di tutti". E il vice sindaco interviene anche sulle altre scuole municipali: "L’80% ha trovato posto, prosegue il lavoro degli incastri delle richieste. Per le famiglie in lista di attesa il "contributo conciliazione": sarà personalizzato in base alle esigenze reali di ognuno. Quanto alle liste di attesa: Arezzo tra i Comuni più virtuosi in Italia, presto nuove risposte da Rigutino a Saione".