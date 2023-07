Tanti: “Scuole aperte in estate, si allarga il fronte di chi è d'accordo a mettere fine allo stop di tre mesi”

Arezzo, 24 luglio 2023 – “Lo dissi lo scorso anno e lo ripeto adesso: nessun servizio pubblico chiude per tre mesi consecutivi, figuriamoci se è possibile che l'unico servizio pubblico che lo fa sia quello educativo.

Il sistema non regge più e ormai ricade quasi completamente sulle spalle dei comuni che si trovano ad affrontare da soli quella che chiamo l' "emergenza estate".

E sia ben chiaro: questa non è una critica agli operatori della scuola - dai docenti ai presidi, passando per il personale ausiliario - che fanno uno dei mestieri più complicati ed importanti al mondo e che anzi dovrebbero essere pagati meglio e di più, è una critica al sistema organizzativo che governa la scuola da sempre e che ne prevede la chiusura consecutiva per tre mesi.

Una chiusura che a sua volta inginocchia famiglie, studenti ed enti locali che vogliono dare risposte alla necessità di coniugare i tempi di lavoro dei genitori con il vuoto estivo, ma soprattutto vogliono garantire ai ragazzi opportunità di crescita proprio nei mesi dove la mancanza di risposte rischia di impoverire i ragazzi più fragili e con meno opportunità.

I comuni in questi anni si sono rimboccati le maniche, specialmente dopo il covid, e quasi tutti abbiamo studiato e messo in campo modelli alternativi che oggi sono veri e propri progetti educativi e di comunità.

Il Comune di Arezzo, fin dal 2015 e segnatamente dal 2020, ha messo a punto due progetti: Scuole aperte h24, cioè servizi educativi aperti anche a luglio, e TempoBello2.0 che quest'anno ha messo in campo circa 300mila euro erogando quasi 2.900 "buoni estivi" per le famiglie mettendo in rete oltre 50 associazioni di terzo settore con progetti inclusivi che hanno dato risposte anche a bambini con bisogni speciali.

Ma non solo: a fine agosto arriverà anche il progetto TempoPieno per il periodo invernale e nello sfondo c'è il lavoro di coprogettazione con il terzo settore per il nuovo modello educativo dei prossimi anni ed il progetto dei Patti Educativi di Comunità.

L'esperienza Arezzo credo possa essere una strada da mettere a disposizione a livello nazionale e per questo nelle prossime settimane, insieme ad altri comuni, chiederò al Ministro un momento di confronto perché fin da subito si crei un gruppo di lavoro che definisca una nuova progettualità nazionale che parta dai territori.

I comuni sono disponibili a continuare a fare la loro parte ed è una bellissima notizia che la si possa fare insieme al governo e alla Associazione nazionale presidi”.