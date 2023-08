Tanti: “Orciolaia, via libera dalla Asl. Lavori ottimamente realizzati, ora zero amianto”

Arezzo, 30 agosto 2023 – “È arrivato ieri pomeriggio il via libera dalla ASL per la chiusura del cantiere che ha rimosso l'amianto dalla scuola Orciolaia.

I lavori sono stati terminati a fine luglio ma il laboratorio di analisi ha dovuto ripetere per 4 volte le verifiche perché i vetrini non risultavano perfettamente leggibili. Come anticipato ieri ai genitori la scuola dell'infanzia riparte lunedì 11 settembre anziché venerdì 8, mentre il nido riparte nella settimana del 18 settembre con comunicazione della data il 14 settembre come già detto ai genitori incontrati ieri.

Ovviamente, su richiesta delle famiglie del nido che non possono fare fronte a questi pochi giorni, saranno attivate risposte personalizzate e la retta di settembre, sempre per i genitori del nido, sarà sospesa anche per facilitare soluzioni alternative. Ringraziamo le famiglie per la collaborazione, del resto la bontà dell'intervento è sotto gli occhi di tutti”.