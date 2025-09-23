"Tanti i tesserati ma impianti inadeguati"

Arezzo conferma il trend positivo nel panorama sportivo nazionale, guadagnando due posizioni nella classifica del Sole 24 Ore. Il quadro complessivo racconta una provincia vivace, con numeri importanti di società e tesserati, pronta a investire sul futuro dello sport. A tracciare un bilancio è Alberto Melis, delegato Coni per la provincia. Arezzo quest’anno guadagna due posizioni nell’Indice di sportività del Sole 24 Ore. Che lettura possiamo dare di questo risultato?

"Sessantacinquesimo posto, su 107, non è certo un risultato straordinario, ma il miglioramento rispetto allo scorso anno ci soddisfa. Scontiamo però alcuni indicatori penalizzanti, che incidono significativamente sul punteggio complessivo".

Quali sono le criticità della provincia?

"L’impiantistica è sicuramente un limite: Arezzo non dispone di strutture con capienza sufficiente per ospitare eventi nazionali o internazionali. Questo penalizza non solo l’attrattività degli eventi sportivi, ma anche le società che vorrebbero organizzare competizioni di vertice. Allo stesso modo, lo sport legato al turismo e la partecipazione paralimpica mostrano margini di miglioramento: pur essendoci alcune realtà dedicate ad atleti paralimpici, non ci sono partecipazioni rilevanti a campionati nazionali".

Quali i punti di forza?

"Lo sport dilettantistico è il nostro fiore all’occhiello. Abbiamo circa 700 società e 46.079 tesserati Coni. Nel calcio dilettanti siamo settimi in Italia, e anche nel tennis e nel ciclismo la provincia si distingue con numerosi giovani promettenti e campioni nazionali. Bene anche atletica, nuoto e volley. Lo sport dei bambini è al 40° posto nazionale, segno che la pratica sportiva si radica già in età precoce. Questi dati dimostrano una solida struttura di base, capace di coinvolgere un’ampia fascia di popolazione".

Come si comporta la provincia nelle varie discipline?

"Sport di squadra al 61° posto, con punte alte nel calcio dilettanti, basket e volley; sport individuali al 54° posto, con eccellenze nel tennis, ciclismo e atletica; sport e società al 72°; attrattività eventi al 74°. Questi indicatori raccontano un territorio con una base ampia e praticata, ma che deve crescere in termini di infrastrutture, visibilità e capacità di attrarre eventi di livello nazionale o internazionale".

Quindi Arezzo ha un buon potenziale, ma servono investimenti mirati?

"Esattamente. La provincia ha costruito una struttura di base solida e diffusa, con numeri importanti nelle società e tra i giovani, ma per valorizzare pienamente le eccellenze e attrarre eventi di vertice occorrono impianti adeguati".

Gaia Papi