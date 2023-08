"Tanti: "Comuni di Arezzo spesso soli, ma niente demagogia""

"Migranti, reddito di cittadinanza, nuove e vecchie povertà, Pnrr, Covid: da sempre i Comuni sono in prima linea e spesso in solitudine ma ora non è peggio di prima e chi lo dice, fa strumentalizzazione contro il governo Meloni, che è cosa legittima ma molto di parte e non vera". Così la vicesindaco Lucia Tanti interviene sulle questioni che agitano il dibattito nazionale ma impattano anche le realtà locali. Tanti ripercorre le tappe: "Quando passammo dal reddito di inclusione al reddito di cittadinanza eravamo soli; quando l’Inps toglieva il reddito di cittadinanza a chi non ne aveva diritto eravamo soli e ad Arezzo un tale minacciò assistenti sociali, direttore dei servizi, me e ci distrusse l’ufficio; quando Conte dava le indicazioni ogni venerdì sera su zone rosse e codici ateco eravamo soli e pure bersaglio dei no vax". Tanti incalza la Regione e si domanda: "Quando passano 13 mesi e l’assessore regionale rifiuta un incontro con i sindaci sul collasso delle ambulanze, non siamo soli?".